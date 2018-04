Schutz der Sylter Westküste : Buhnen an der Sylter Westküste müssen weichen

Zu Schutz der Westküste sollen bis zum Jahr 2023 vom Landesbetrieb für Küstenschutz 81 Buhnen abgebaut werden. Die Begründung: Ökologisch betrachtet sind sie Fremdkörper und müssen daher weg.

von Julia Nieß

18. April 2018, 06:25 Uhr

„Erhaltet die Sylter Steinbuhnen“ hieß es in einem Plädoyer des Sylter Fotografen Hans Jessel, das vergangenen Sonnabend in der Sylter Rundschau erschien. Es war eine Reaktion auf die Ankündigung des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, zahlreiche Buhnen an der Sylter Küste zu entfernen. Hans Jessel argumentierte, dass es „sicherlich eine gute Idee ist die Stahl- und Betonbuhnen betreffend. Über den Erhalt zumindest der gut erhaltenen historischen Steinbuhnen sollte allerdings noch diskutiert werden, stehen diese doch, kulturhistorisch betrachtet, für eine Ära des Küstenschutzes, deren mühsam und kostspielig errungene Erkenntnisse erst zu dem letztlichen Umdenken führten, der Abkehr von der Küstenverfelsung hin zum flexiblen Küstenschutz mittels Sandvorspülungen.“

Für das LKN steht die Maßnahme „Buhnen ziehen“ kurz vor dem Beginn: „Wir planen, insgesamt 81 Buhnen bis zum Jahr 2023 abzubauen, darunter auch etwa 38 Steinbuhnen“, berichtet Frank Barten vom LKN. Im Herbst sollen die ersten zehn Betonpfahlbuhnen in Westerland Nord gezogen werden.

Alle Buhnen an der Sylter Küste wolle das LKN aber nicht ziehen. „Es gibt sicherlich, wenn man jeden Stummel mitrechnet, um die 200 Bauwerke an der Sylter Westküste, die irgendwann mal eine Buhne waren oder die man noch so bezeichnen könnte“, sagt Frank Barten. Allerdings betonte er auch, dass die meisten Buhnen, die „aus verschiedenen Sichtweisen einen Wert darstellen“, gezogen würden.

Welche Buhnen das betrifft, hätten Fachleute vom LKN und der Naturschutzbehörde gemeinsam bestimmt. „Hier wurde nach ökologischen Gesichtspunkten entschieden“, sagt Barten und erklärt: „Buhnen sind ökologisch unterschiedlich wertvoll. Das hängt unter anderem davon ab aus welchem Material sie sind, was darauf wächst und ob sie als Nahrungshabitat für andere Lebewesen dienen können.“ Die von der Kommission als ökologisch nicht so wertvoll eingestufen Buhnen sollen nun zurückgebaut werden.

Aber warum liegt dem LKN so viel daran, die Buhnen von der Sylter Küste zu entfernen? „Die Bauwerke sind ökologisch betrachtet ein Fremdkörper“, erklärt Barten. „Sie gehören einfach nicht zum natürlichen Sylter Sandstrand.“ Durch das Ziehen der Buhnen würde die natürliche Situation wieder hergestellt. Zudem gelte diese Maßnahme auch als Kompensation für die jährliche Sandentnahme, die vor Westerland durchgeführt wird. Jährlich werden etwa eine Millionen Kubikmeter Sand vor der Inselküste vorgespült. „Die Buhnen behindern den Längstransport des Sandes, den wir ja durchaus wollen“, so Barten.

An anderen Stränden könnten Buhnen durchaus wirksam sein, erklärt er, auf Sylt hätten sie aber nicht die Funktion, die man einer Buhne eigentlich zuschreiben würde. „Deshalb stören sie das System, wirken als Fremdkörper und sind dem Küstenschutz nicht zuträglich. Sonst würden wir so einen Rückbau gar nicht erst ins Auge fassen.“ Frank Barten versteht durchaus, dass die Bauwerke als Fotomotiv attraktiv seien. „Wir haben allerdings unsere Küstenschutzbrille auf und sagen aus Küstenschutzsicht, dass diese Bauwerke aufgrund der jährlich einzubringenen Sandmengen definitiv kontraproduktiv sind.“ Mit ihrer Maßnahme käme das LKN außerdem den Inselorten entgegen, die aus touristischer Sicht Buhnen nicht möchten, weil sie eine Gefahr für Schwimmer und Strandnutzer darstellen.