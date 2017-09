Röm-Sylt-Linie : Bürokratische Zwangspause

vergrößern 1 von 1 Foto: Pierre Boom 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 22.Sep.2017 | 05:13 Uhr

Die Sylt-Fähre muss am kommenden Mittwoch für sechs Stunden im Havnebyer Hafen bleiben. Nicht etwa, weil das Schiff repariert werden muss oder eine Wartung ansteht – die Zwangspause hat bürokratische Gründe: „Es müssen Schiffsdokumente umgeschrieben werden“, sagte Vertriebsleiter Tim Kunstmann.

Der Ausfall ist schon seit Februar geplant und auf der Internetseite der Röm-Sylt-Linie vermerkt. Am Mittwoch, 27. September, fallen drei Umläufe der „MS Sylt Express“ aus. Betroffen sind die Abfahrten um 10.25, 12.25 und 14.25 Uhr ab Havneby und um 11.25, 13.25 und 15.25 Uhr ab List. Die letzte Fahrt startet um 8.30 Uhr in Havneby und um 9.25 Uhr in List. Wenn alles planmäßig verläuft, soll der Betrieb um 16.25 Uhr mit der Abfahrt von Havneby und um 17.25 Uhr mit der Abfahrt von List fortgesetzt werden.

„Wir hätten den Ausfall auch lieber in die frühen Morgen- oder die späten Abend-Stunden gelegt“, erläuterte Tim Kunstmann, aber der Verwaltungsakt sei an die Behördenzeiten auf Zypern und in Deutschland gebunden. Der Papierkram, der erledigt werden muss, bedürfe der Rückfrage bei Behörden in beiden Ländern. Weitere Details nannte Kunstmann nicht, stellte aber klar: Ein Verkauf sei nicht geplant, die Sylt-Fähre bleibt in Händen der Flensburger Förde Reederei-Seetouristik (FRS).

Die „MS Sylt Express“ hat seit 2011 den Heimathafen Limassol. Die Registrierung in der zypriotischen Hafenstadt war Teil einer Reihe von Umstrukturierungsmaßnahmen, um die Röm-Sylt-Linie in die schwarzen Zahlen zu bringen. Damals wurde eine internationale Crew angeheuert, der Bordshop ausgebaut und die Gastronomie umgestellt. Einen Schwerpunkt setzte die FRS auf den Frachtverkehr, damit eine ganzjährige Auslastung sichergestellt ist. Und ein 50-Euro-Tarif in den Wintermonaten sollte die Fährverbindung für Sylt-Gäste attraktiver machen. Er gilt in diesem Jahr vom 6. November bis zum 19. Dezember. Ganzjährig gilt dagegen der Insulanertarif, mit dem Sylter für die Hin- und Rückfahrt mit dem Pkw 22 Euro zahlen.

Für das nächste Wochenende wird auf Sylt mit einem stärkeren Gästeansturm gerechnet. Der Windsurfcup beginnt am Freitag, 29. September, und der Feiertag 3. Oktober am darauffolgenden Dienstag dürfte viele Gäste für ein verlängertes Wochenende auf die Insel locken. Die Sylt-Fähre reagiert auf die hohe Nachfrage am Freitag, 29. September, mit zusätzlichen Abfahrtzeiten. Um 20.25 Uhr wird eine weitere Abfahrt ab Havneby und um 21.25 Uhr ab List angeboten. Die Fährabfahrt um 18.25 Uhr ab Havneby ist bereits ausgebucht.