Veranstaltung : „Bürogeflüster“ in Rantum

Hans Gerzlich nimmt seine Zuschauer mit in Meeting, Kantine und Kaffeeküche.

09. Oktober 2018, 17:06 Uhr

Bereits heute die Comedy- und Kabarettstars von morgen erleben – getreu dieser Devise hat sich die Veranstaltungsreihe „Rantum lacht!“ als Garant für Spitzfindigkeiten, Spaß und spannende Unterhaltung fest etabliert. Auch 2018 wurden dem Publikum wieder ausgesuchte Veranstaltungen präsentiert. Die diesjährige Reihe endet am Donnerstag, 11. Oktober, mit der Vorstellung „Und wie war dein Tag, Schatz? – Bürogeflüster von und mit Hans Gerzlich“.

Zum Programm: Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber im Sarg, statt die Totenrede halten zu müssen? Tragen Sie im Meeting eher locker-flockig vor oder bringt Sie die erste Rückfrage schon mehr ins Schleudern als Schneeglätte auf der Sauerlandlinie einen kasachischen LKW mit abgefahrenen Sommerreifen?

Hans Gerzlich nimmt seine Zuschauer nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht sie mit seinen Karrierezielen vertraut.

Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Diplom-Ökonom klärt auf, warum man in Bewerbungsgesprächen auf jeden Fall rotzfrech auftreten sollte, wieso man Stellenanzeigen wie Reiseprospekte lesen muss und weshalb iPhone-Nutzer mehr Sex haben.

Comey-Fans sollten sich diesen Termin also in den Outlook-Kalender eintragen, ihre Kollegen in CC setzen und dann im Kursaal Rantum mehr erfahren über das neueste Bürogeflüster – von Comedian Hans Gerzlich.

Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten sind bei allen bekannten Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis von 18 Euro (Abendkasse dann mit zwei Euro Zuschlag) erhältlich.