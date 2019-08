Brot und Brötchen auf dem Prüfstand

von Ralf Henningsen

22. August 2019, 18:18 Uhr

Westerland | Gestern wurden Brötchen getestet, heute nehmen sich Michael Isensee (l.) und Paul Schulz die Brotsorten Sylter Bäckereien vor. In ganz Deutschland prüft das Deutsche Brotinstitut die Qualität von Backwaren, die Handwerksbetriebe freiwillig bewerten lassen können. Auf Sylt beteiligten sich die Bäckereien Raffelhüschen, Abeling, Jessen und die Niebüller Backstube mit rund 80 Produkten. Wer Interesse hat, kann ihnen dabei in der Nord-Ostsee-Sparkasse über die Schulter schauen. Nebenan gibt es zudem schon Weihnachtskarten am Unicef-Stand.