Sylter Sport : Bronze-Medaille für Mila Putzler

Wettkampfgruppe des TSV Westerland ging in Rendsburg an den Start.

05. September 2019, 12:30 Uhr

Rendsburg/Sylt | Bei der 4. Auflage des Rendsburger Eider-Energie-Cups am letzten August-Wochenende sorgte die Sylter Schwimmerin Mila Putzler (Jahrgang 2009) mit einem hervorragenden dritten Platz in der Jahrgangswertung für ein beachtliches Ergebnis. Mila schwamm erstmals in einem Wettkampf die Wettkampfstrecke 200m Brust. In einer Zeit von 4:00,39 Minuten wurde Mila Erste in diesem Wettkampf. Die daraus resultierenden 175 Zeitpunkte reichten am Ende für einen hervorragenden dritten Platz in der Jahrgangswertung aller Schwimmerinnen des Jahrgangs 2009. Außerdem wurde Mila Erste über 50m Brust und Vierte über 50m Freistil. Insgesamt beteiligten sich 13 Schwimmvereine aus Schleswig-Holstein an dem Wettkampf in Rendsburg. Neben Mila Putzler gingen noch fünf weitere Schwimmer und Schwimmerinnen aus der Wettkampfgruppe des TSV Westerland an den Start. Erstmals für den TSV Westerland dabei war in der Master-Wertung Oliver Schreiber. Er wurde Zweiter über 50m Brust (36,18 Sek.) und jeweils Vierter über 50m Schmetterling (33,69 Sek.) und 100m Freistil (1:07,04 Minuten). Karolina Wahnes (Jahrgang 2009) wurde jeweils Fünfte über 50m Brust, 50m Rücken und 50m Freistil. Außerdem verbesserte Karolina ihre persönliche Bestzeit über 100m Freistil um mehr als 14 Sekunden. Sophie Wronna (Jahrgang 2003) verbesserte über 50m Brust ihre Bestzeit und wurde in ihrem Jahrgang Dritte. Im Jahrgang 2005 wurde Lana Putzler jeweils Dritte über 100m Rücken und 50m Rücken (mit neuer Bestzeit). Cynthia Lüpkes (Jg. 2009) komplettierte das tolle Ergebnis der TSV-Schwimmer. Sie wurde Sechste über 50m Freistil und Achte über 100m Freistil (jeweils mit neuer Bestzeit). In drei Wochen starten die Wettkampfschwimmer des TSV Westerland bei den Kreismeisterschaften in Niebüll. Der TSV Westerland sucht zur Unterstützung seiner Übungsleiter weiterhin nach Helfern bzw. auch nach Übungsleitern bei der Schwimmausbildung. Bei Interesse bitte bei der Geschäftsstelle des TSV Westerland (Stefan Reimers, Telefon 04651 - 21550) melden.