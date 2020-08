Sylt im August 1988 : Brandstifter und Bundesminister

Vor 32 Jahren feierte Morsum Richtfest, Hörnum feierte Dschungelnächte und ein Starfriseur feierte Geburtstag.

11. August 2020, 15:16 Uhr

SYLT | Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im August 1988. Die Angst ging um in Westerland: Seit Wochen trieb ein Brandstifter sein Unwesen. Nun hatte er sich ein kleines, reetgedecktes Haus in der Deckerstraße ausgesucht. Glücklicherweise wurde die Bewohnerin wach und konnte das auflodernde Feuer gemeinsam mit Polizisten und mehreren Eimern Wasser rasch löschen. Doch zwei Nächste später schlägt der Unbekannte erneut zu: Diesmal entsteht Brandschaden an einem Einrichtungshaus in der Norderstraße.

„Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bürgermeister“, titelte die Sylter Rundschau und berichtete von einem Beschluss der Stadtvertretung Westerland, dass Peter Douven und Dr. Johannes Schmidt den Städtischen Kurbetrieb künftig gleichberechtigt leiten sollen.

In Morsum schwanken die Richtkronen im Wind: Seit zwanzig Jahren in der Diskussion, nimmt der neue Dorfmittelpunkt endlich Gestalt an: Sylt-Osts Bürgermeister Heinz Maurus feiert mit vielen Anwesenden das Richtfest des Muasem Hüs. 2,8 Millionen Mark investieren Gemeinde, Kreis und Land in den von dem Sylter Architekten Dietrich Wolter gestalteten Neubau, der 680 Quadratmeter Fläche umfasst.

Hoch her ging es im Inselsüden: „Dschungelnächte“ lautete das Motto des zweitägigen Hörnumer Hafenfestes, bei dem unter anderem der „Tarzan von Hörnum“ gewählt wurde. Neben einem bunten Programm und einem Dschungel-Discoabend mit NDR-Moderator Lutz Ackermann lockte die rund 5000 Besucher eine große Tombola mit einem attraktiven Hauptgewinn: Ein nagelneues Auto.

Seinerzeit war es noch ein echtes Ereignis: Ein Zirkus schlug sein Lager auf dem Westerländer Schützenplatz auf. Attraktion unter den 60 Artisten und 80 Tieren war die indische Elefantendame Karla, die beim Aufbau des 2500 Zuschauer fassenden Viermaster-Zeltes fleißig schwere Utensilien mit dem Rüssel herantrug.

Ein ungewöhnlicher Blickfang brachte die Passanten in Westerland zum Staunen: Drei Tage lang stand die größte Weinflasche der Welt mit über tausend Litern Rheinhessen-Wein in der Friedrichstraße. Den Erlös spendete der Winzer für den Sylter Küstenschutz.

Kleine Auszeit statt großer Politik: Zum zehnten Mal verbrachte Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz seinen Urlaub auf Sylt. Jeder Tag beginne für ihn hier morgens um 8 Uhr mit einem Bad in der Nordsee, verriet Scholz, den vier Leibwächter abschirmten.

Deutschlands seinerzeit bekanntester Figaro kehrte in der Sansibar ein: Gerhard Meir, Hoffriseur der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, feierte mit Freunden seinen 33. Geburtstag – neben einem Sieben-Gänge-Menü und Live-Musik standen als Highlights Tandemsprünge aus einem Hubschrauber auf dem Programm.

Zum ersten Mal nach sieben Jahren lud die Marineversorgungsschule List wieder zu einem Tag der offenen Tür ein und die Resonanz war gewaltig: Rund 15 000 Sylter und Gäste strömten in die Kaserne und erlebten ein buntes Programm, angefangen von Vorführungen von Kampfschwimmern bis hin zum Konzert des Seemannschors der Einheit.

So hatte sich eine Düsseldorferin den Urlaubsbeginn wahrlich nicht vorgestellt: In strömendem Regen begehrte sie vergeblich Einlass in ein Westerländer Hotel, in dem sie schon Monate zuvor ein Zimmer gebucht hatte – eine Begründung gab die Hotelbesitzerin nicht. Da es weitere ähnliche Fälle gab, kündigte Kurdirektor Peter Douven an, das Domizil nicht mehr ins Gastgeberverzeichnis aufzunehmen.