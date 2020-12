Kripo Sylt Ermittelt : Brandserie: Alleine am Wochenende vier Einsätze

Brennende Mülltonnen in Westerland und ein Feuer in List: Feuerwehr und Polizei rückten am vergangenen Wochenende zu vier Einsätzen aus.

07. Dezember 2020, 16:06 Uhr

Westerland/List | Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Sylter Polizei und den Feuerwehren – zu vier Einsätzen mussten sie ausrücken. Brandstiftung lässt sich derzeit nicht ausschließen.

Am Freitagabend um 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr erstmals alarmiert. Grund dafür war ein brennender 1200-Liter- Müllcontainer in der Käpt’n-Christiansen-Straße 2, wie ein Sprecher der Leitstelle Nord am Sonntag mitteilte. Zeugen hätten den brennenden Müllcontainer gesehen und sofort vom Haus weg auf die Straße geschoben, um einen Übersprung des Feuers auf das Gebäude zu verhindern. „Dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert werden“, lobt Erk Kessenich, Stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Sylt, das schnelle Handeln der Passanten.

Gut 45 Minuten dauerte der Einsatz, bei dem ein Sachschaden von 400 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung sei von Amts wegen erstattet worden. „Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht“, so ein Sprecher der Polizei.

Am Sonnabend um 14.41 Uhr dann der nächste Einsatz: Wieder eine brennende Mülltonne, diesmal auf der Westerländer Promenade auf Höhe der „Villa Kunterbunt“. Hinweise darauf, ob es sich bei der Ursache des Feuers um Brandstiftung oder Fahrlässigkeit handelt, gibt es nicht. 20 Minuten brauchten die Kameraden der Feuerwehr zum Löschen des Mülleimers.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Sonntag um 0:53 Uhr in der Steinmannstraße in Westerland standen mehrere Kunststoffmülleimer unter einem Balkon in Vollbrand. Unter Atemschutz wurde sofort das Feuer gelöscht. Der Müll wurde auseinander gezogen und komplett mit Netzmittel abgedeckt. Der Balkon und die darüber befindlichen Wohnungen wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, blieben zum Glück aber unversehrt. Auch die angrenzenden Kellerräume wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend mit Überdruck belüftet. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer sei laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro entstanden. Angeblich habe man kurz vor der Entdeckung des Feuers einen Knall gehört, dies gelte es jedoch noch zu überprüfen.

Die Polizeibeamten, die ebenfalls vor Ort waren, hatten kurz zuvor noch bei einem Einsatz in List zu tun. Dort war die Ortsfeuerwehr List um 0:20 Uhr alarmiert worden. Ein Mercedes-Benz CLS, der zuvor wegen einer Reifenpanne am Fahrbahnrand der K121 in Richtung Lister Ellenbogen abgestellt worden war, hatte Feuer gefangen. Der dabei entstandene Schaden beträgt 8000 Euro. Verletzt wurde auch hier glücklicherweise niemand. Gegen 3 Uhr in der Früh konnte die Feuerwehr abrücken, das Feuer war zuvor mit Wasser und Schaummittel unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden.

Aufgrund der Spurenlage ließe sich weder ein technischer Defekt noch fahrlässige oder mutwillige Brandstiftung derzeit ausschließen. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei.

Bereits vor zwei Wochen, am 22. November, mussten die Beamten zu einem ähnlichen Einsatz nach Tinnum. Grund dafür war eine brennende Mülltonne im Industrieweg. Der dabei entstandene Sachschaden belief sich auf „mehrere 1000 Euro“, weil auch eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand durch das Feuer beschädigt wurde (wir berichteten). Die Polizei appelliert daher an die Bürger, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, achtsam bei der Entsorgung von glimmenden oder brennenden Gegenständen zu sein.

„Wem etwas Ungewöhnliches auffällt, soll sich gerne bei der Polizei melden“, so Erk Kessenich. „Auch dafür ist der Notruf da.“