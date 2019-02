von shz.de

„Dürfen die das?“, wurde ich immer wieder gefragt, als ich zu Sommelierzeiten den Wein

auf den Tisch stellte. „Dürfen die sich überhaupt Karl May nennen?“ Klar dürfen sie!

Erstens steht die Flasche ja vor dir auf dem Tisch und präsentiert stolz den bekannten Namen. Und zweitens heißt der Papa tatsächlich so wie der bekannte Schriftsteller. Und die Söhne Peter und Fritz, welche heute das Weingut leiten, wären ja schön blöd, diesen Joker nicht zu nutzen. Wenn meine Eltern mich Michael Douglas genannt hätten, würde ich das auf Instagram auch hoch und runter spielen.

Zurück zum Weingut. Das heißt mit vollem Namen Karl May Liebenauer Hof und hat mit dem Wilden Westen nichts zu tun, sondern liegt in Osthofen in Rheinhessen. Indianer gibt es hier auch keine, selbst Pierre Brice war nie hier gewesen. Schade eigentlich, denn ihm hätten die Weine der Blutsbruder-Linie bestimmt gut geschmeckt. Letzten Mittwoch wäre der Winnetou-Darsteller und Held meiner Kindheit übrigens 90 Jahre alt geworden. Ein prima Anlass, ihm mit einem Glas Karl May Wein im Stillen zu gedenken. Wenn auch nicht im Westen, so geht es bei Karl May dennoch wild zu. Allerdings nur den Weinbau betreffend, so ganz ohne Saloon-Schlägerei und rauchende Colts. Die Brüder May haben nämlich ihr Weingut komplett auf Bio umgestellt. Dazu gehören auch Wildblumen, Gräser und sonstige Bepflanzungen neben den Rebstöcken im Weinberg. Man schafft ein Biotop, kreiert Lebensraum für heimische Flora und Fauna und lässt die Natur vieles selber regulieren, anstatt mit Herbiziden und chemisch-synthetischen

Mitteln zu arbeiten. Das hätte auch den Apachen gefallen.

Im Keller verwendet Karl May zur Gärung wilde Hefen, also die, welche auf Traubenhäuten und im Weinkeller selber zuhause sind. Im Gegensatz zur Laborhefe ist der Vorgang schonender und aromenförderlicher, verlangt allerdings mehr Fingerspitzengefühl vom Winzer und verzeiht weniger Fehler. Die Weine schmecken

authentischer und sind natürlichere Produkte. So kann man auch mal eine Flasche mehr

trinken, ohne dass am nächsten Morgen der Schädel brummt, als hätte Old Shatterhand einem die Leviten gelesen.

Die Zeiten ändern sich. Früher schrieb Karl May gute Bücher. Heute steht Karl May für gute Weine aus Rheinhessen. Und dass die Macher dieser Weine es sich nicht nehmen lassen, ihrem berühmten Namensvetter mit einem Augenzwinkern zu huldigen, kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. „Wir wurden praktisch von unseren Kunden überredet, einen Blutsbruder-Wein zu machen“, erzählt Peter May mir. Daraus

entstanden ist eine Weinreihe, welche selbst den feuerwassermeidenden Winnetou

glücklich gemacht hätte.

