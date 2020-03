Blumenklau, der tief traurig macht

Eine Sylterin ist geschockt, weil Blumen vom Grab ihres Mannes gestohlen wurden / Friedhofsverwaltung bietet Unterstützung

Avatar_shz von ago

17. März 2020, 18:26 Uhr

Westerland | „Ich begreife das einfach nicht“, sagt Ilse Henningsen und blickt traurig hinunter auf das Grab ihres Mannes. Ein liebevoll zurechtgemachter Strauß roter und rosafarbener Rosen steht dort, daneben eine bepflanzte Blumenschale. Ein kleiner weiser Engel sagt „ich denke an dich“.

Die friedliche Stimmung, die von dem sorgsam gepflegten Grab ausgeht, kann Ilse Henningsen nicht mehr wahrnehmen. Der frische Strauß, den sie am vergangen Montag ausgetauscht hatte, wurde gestohlen. „Auffällig war, dass nur die rosafarbenen Blumen mitgenommen wurde. Die roten Steckten noch in der Vase“, erzählt sie. Auch das Blumengesteck, dass sie vorbeigebracht hatte, sei am Mittwoch verschwunden gewesen. „Wer macht denn sowas und klaut Blumen von einem Toten?“, fragt sie.

Johannes Sprenger von der Friedhofsverwaltung ist ebenfalls ratlos. In den drei Jahren, die er als Friedhofsverwalter tätig ist, sei so etwas noch nie passiert. „Häufig kommen Menschen mit dem Verdacht zu uns“, erklärt er. „Bisher stellte sich der vermeintliche Diebstahl jedoch immer als Tierfraß heraus.“ Doch so wie die Seniorin es beschreibt, handle es sich diesmal weder um Rehe noch um Kaninchen, die für die Verwüstung verantwortlich sind, überlegt er. Johannes Sprenger möchte seine Mitarbeiter nun sensibilisieren: „Wenn wir wissen, das so etwas vorgefallen ist, können wir das Grab besser im Auge behalten.“ Die Friedhofsverwaltung ist die erste Anlaufstelle in einem Fall wie hier. „Wir haben immer ein offenes Ohr und arbeiten lösungsorientiert“, so Sprenger.

Sprenger sorgt sich um die Seniorin. Er schlägt vor, dass man das Grab auch fest bepflanzen könne, um zu vermeiden, dass etwas geklaut wird. „Nur schaffe ich das in meinem Alter einfach nicht mehr“, verwirft Henningsen die Idee. Die Pflanzen zum Friedhof zu bekommen, einzupflanzen und regelmäßig zu gießen, sei mit viel Arbeit verbunden. „Außerdem mochte mein Mann Blumensträuße doch so gerne.“

Gut ein halbes Jahr ist es nun her, dass die 79-Jährige ihren Ehemann verlor. Täglich macht sie sich zu Fuß auf zum Friedhof St. Niels in Westerland, bringt frische Blumen und Gestecke und besucht die Grabstätte des Mannes, mit dem sie 61 Jahre ihres Lebens verbrachte. Doch seit dem vergangenen Mittwoch ist ein Besuch auf dem Friedhof für die 79-Jährige nicht mehr dasselbe. „Das ist kein schönes Gefühl, ich werde nachts wach und muss daran denken. Ich begreife einfach nicht wer sowas macht!“

Ilse Henningsen beschreibt das Gefühl mit vollkommener Fassungslosigkeit. „Das ist, als wäre bei mir zuhause eingebrochen worden“, vergleicht sie den Eingriff in ihre Privatsphäre, in den geschützten Raum, der der Friedhof bis vor wenigen Tagen für sie war. „Ständig frage ich mich, was als nächstes kommt.“

Es sei kein Einzelfall, berichtet sie weiter. Einer Bekannten sei vor einigen Wochen ebenfalls der Grabschmuck geklaut worden. „Darunter auch die Engelfiguren“, erzählt sie und schüttelt traurig den Kopf. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr die Tat der Seniorin zusetzt. Immer wieder treten ihr Tränen in die Augen.

„Ich hoffe einfach, dass ich die Menschen so erreichen kann“, sagt sie. Sie wachrütteln. Ilse Henningsen will klarmachen, was klar sein sollte: Dass man nicht klaut - erst Recht nicht von einem Grab. Denn das ist nicht nur respektlos gegenüber den Toten, es verursacht auch viel Schmerz bei den Hinterbliebenen.