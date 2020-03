Feueralarm auf Sylt : Blitz schlägt in neue Post ein

Alarmierte Feuerwehr stellt nur Brandgeruch im Keller fest.

von Ralf Henningsen

01. März 2020, 13:41 Uhr

Westerland | Feueralarm am Sonnabend um 22.27 Uhr in der Westerländer Innenstadt: Während eines Gewitters über Sylt meldeten Anrufer der Einsatzleitstelle einen Blitzeinschlag im Postgebäude an der Kjeirstraße – sie hatten einen lauten Knall gehört und eine größere Stichflamme auf dem Dach gesehen. Die Westerländer Feuerwehr konnte auf dem Dach nichts feststellen, nur Brandgeruch im Keller. Ein offenes Feuer löste der Blitzeinschlag offenbar nicht aus – die Leitstelle sprach von einem „kalten Blitzschlag“, der zu kurz ist, um ein Feuer zu entfachen.