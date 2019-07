Bleiben die Holzbuhnen am Sylter Strand stehen?

Schön anzusehen und ein beliebtes Fotomotiv – an den auffälligen Bauwerken aus Holz scheiden sich die Geister

von Pierre Boom

07. Juli 2019, 19:25 Uhr

Sylt | Buhnen haben sich als weitgehend wirkungslos für den Küstenschutz erwiesen und sie stellen mittlerweile sogar ein großes Risiko für Badende dar – zumindest, wenn sie aus rostigem Eisen oder marodem Stahlbeton sind. Deshalb begrüßen es viele Insulaner und auch Urlauber, dass die meisten dieser gefährlichen Bauwerke auf Sylt in den kommenden Jahren endlich gezogen werden sollen (wir berichteten). Bei den Holzbuhnen allerdings scheiden sich die Geister: So mancher ist traurig, dass auch diese beliebten maritimen Fotomotive verschwinden sollen oder findet, dass sie einfach nur schön aussehen würden und niemanden verletzen könnten. Der Kommunalpolitiker Kay Abeling weist sogar ausdrücklich darauf hin, dass der Ortsbeirat Westerland sich in seiner letzten Sitzung einstimmig gegen das Entfernen von Holzbuhnen ausgesprochen habe. Erhaltenswert seien zum Beispiel zwei in Holz gefasste Buhnen „mit historischem Hintergrund“, die sich südlich zwischen den Zugängen Campingplatz und Strandoase befänden. Auch Bürgermeister Nikolas Häckel befürworte den Erhalt der beiden Westerländer Buhnen.

Demgegenüber betont Manfred Uekermann, der Vorsitzende des Sylter Landschaftszweckverbands (LZV), dass seine Organisation definitiv beschlossen habe, alle Buhnen zu entfernen – ob aus Eisen, Beton oder aus Holz. Letztendlich sei es jedoch die Entscheidung der Gemeinde, ob einige oder alle Holzbuhnen stehenbleiben. „Damit sind wir und der zuständige Landesbetrieb für Küstenschutz raus“, so Uekermann. „Aber es ist dann Sache der Kommunen, ihren Pflichten für die Kennzeichnung, die Sicherung und den Unterhalt der Buhnen nachzukommen.“