Gutschein für Hessische Familie : Blauer Autozug Sylt feiert das millionste Fahrzeug an Bord

Mittwochmorgen wurde Familie Pfitzmaier aus Frankfurt am Main mit einem Gutschein auf Sylt begrüßt. Ihr Fahrzeug war das millionste an Bord des blauen Autozugs.

12. Januar 2022, 13:15 Uhr

Der blaue Autozug Sylt des Unternehmens Railroad Development Corporation (RDC) freut sich über das millionste Fahrzeug an Bord ihres Zuges. Am Mittwoch, 12. Januar, war es soweit. An Bord des Fahrzeugs war eine Familie aus Frankfurt am Main.

Gutschein für ein Wochenende auf Sylt

Nach sechseinhalb Stunden Nachtfahrt von Hessen nach Sylt war Familie Pfitzmaier am Mittwochmorgen endlich am Ziel. Und weil Sandra und Patrick Pfitzmaier mit Töchterchen Magdalena, Aupair Catalina Leon nebst dem Deutschkurzhaar-Rüden Ammon mit ihrem grünen VW Bulli als das millionste Fahrzeug an Bord des blauen Autozug Sylt unterwegs waren, erhielten sie in Westerland eine freudige Überraschung.

Die beiden Geschäftsführer vom RDC Auozug Sylt Markus Hunkel und Torge Nielsen überreichten der Familie einen Gutschein für ein Wochenende auf Sylt, inklusive Anreise auf dem blauen Autozug Sylt und Übernachtung in der Suite des Hotels Sylter Blaumuschel in Westerland.

Frankfurter reisen jedes Jahr nach Sylt

Die Familie aus Frankfurt am Main reist jedes Jahr nach Sylt – am liebsten im Januar. „Wir genießen es, dass dann so wenig los ist und man sich wunderbar den Kopf freipusten lassen kann“, sagt Sandra Pfitzmaier, die als Architektin bei einer Bank arbeitet. Ihren Wunschstellplatz haben sie kurz vor Abfahrt beim blauen Autozug online gebucht, ohne Wartezeit ging es in Niebüll direkt rauf auf den Zug.

Was man auf Sylt unbedingt mal gemacht haben muss? „Den Sonnenuntergang mit Pizza und Wein im Strandkorb genießen – das aber am besten im Sommer“. sagt Sandra Pfitzmaier. Dem steht nun nichts mehr im Weg. „Eine Million Fahrzeuge – von diesem Meilenstein konnten wir beim Betriebsstart 2016 nur träumen“, so Torge Nielsen.