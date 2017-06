Autozüge nach Sylt : Blaue Züge ab sofort mit Reservierung

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

Acht Monate nach dem Betriebsstart der blauen RDC-Autozüge kommt nun erstmals Schwung in das Angebot des Bahn-Konkurrenten: Ab sofort verkauft RDC Sparpreis-Fahrkarten inklusive Reservierung für seine Züge. Jeweils für die nächsten vier Wochen werden Einzeltickets für 19,90 Euro angeboten. Allerdings nicht für Tage mit Staurisiko – dann könnte die Anfahrt zu den Terminals in Westerland und Niebüll scheitern.

„Wir freuen uns, unseren Kunden erstmals in der Geschichte der Autozugverbindung nach Sylt auf ausgewählte Zugverbindungen einen Reservierungsservice anbieten zu können – und dies zu besonders günstigen Preisen“, erklärte gestern RDC-Geschäftsführer Dr. Markus Hunkel. Der 44-Jährige Frankfurter ist erst im Januar von der Deutschen Bahn zu RDC gewechselt. Tatsächlich steht die Reservierungsmöglichkeit auf der Wunschliste der Sylter und der Urlauber, seit es Staus an der Autoverladung gibt. Und schon im Jahr 2003 lockte die Nord-Ostsee-Bahn mit einer Platzreservierung, wenn ihr denn die Genehmigung für einen Autozug erteilt worden wäre.

Doch was steckt hinter der Preisoffensive aus der Niebüller RDC-Zentrale? Reagiert das US-Unternehmen damit auf die häufig unzureichende Auslastung seiner blauen Autozüge? „Nein“, wehrt RDC-Geschäftsführer Hunkel ab. „Unsere Auslastung wächst Woche für Woche und entwickelt sich erfreulich.“ Schon am ersten Verkaufstag gestern habe RDC dreistellige Buchungszahlen registrieren können. Zudem werde das neue Angebot nicht die letzte Neuheit in diesem Jahr bleiben.

Die RDC-Billigtickets werden nur online und nur für Autos bis maximal 2,70 Meter Höhe, sechs Meter Länge und drei Tonnen Gewicht angeboten. Unter www. autozug-sylt.de gibt es einen Link zu den „Online-Sparpreisen“. Angeboten wird eine begrenzte Zahl von Tickets für ausgewählte Fahrtzeiten, aber immer nur für die nächsten vier Wochen. Der reduzierte Preis für Fahrzeuge bis 2,10 Meter Höhe beträgt 19,90 Euro, für höhere Autos 24,90 Euro. Bisher kassiert RDC für die Einzelfahrt 43 Euro und für die Hin- und Rückfahrt 80 Euro. Bei Hin- und Rückfahrten dienstags bis donnerstags und beim Kauf einer Zehnerkarte schrumpft der Einzelfahrpreis auf 37,50 Euro. Die Deutsche Bahn berechnet 53 Euro für die einfache Fahrt und 94 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Dienstags bis donnerstags sind es mit der Rückfahrkarte 40,50 Euro pro Fahrtrichtung und 39,17 Euro beim Kauf einer Zwölferkarte.

Doch für Insulaner, die häufiger aufs Festland fahren, lohnt sich der RDC-Sparpreis nicht. Sie zahlen beim Kauf einer RDC-Zehnerkarte 19 Euro, beim Kauf einer DB-Zwölferkarte 19,58 Euro pro Fahrt. Nur im Vergleich zu Einzeltickets (25 Euro bei RDC, 27,50 Euro bei DB) lohnt sich die Onlinebuchung bei RDC. Nachteil: Das Ticket mitsamt Reservierung verfällt, wenn man nicht rechtzeitig an der Autoverladung eintrifft.

Sparpreise und ein Reservierungsservice bei der Konkurrenz – muss sich nun auch die Deutsche Bahn ins Zeug legen? Das schwer defizitäre Staatsunternehmen ist der Platzhirsch am Verladeterminal – mit täglich rund 21 Abfahrten in jede Richtung. Newcomer RDC pendelt höchstens sieben Mal am Tag über den Hindenburgdamm. DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis bleibt cool wie immer: „Wir haben ja bereits verschiedene Angebote – die Hin- und Rückfahrt, DiMiDo, die Zwölferkarte ...“ Ein Reservierungssystem für den DB-Autozug sei nicht geplant.

von Ralf Henningsen

erstellt am 21.Jun.2017 | 22:05 Uhr