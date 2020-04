Bitte nichts anfassen

Hygiene und Abstandsregeln verändern das Shopping-Erlebnis / Wie Sylter Händler und Kunden das Einkaufen neu lernen müssen

Wiebke Stitz

sylt | „Halt.“ Der Ausruf der Verkäuferin klingt freundlich, aber bestimmt. So ganz genau lässt sich das nicht sagen, denn die junge Frau im Eingang der Parfümerie trägt eine grüne Schutzmaske. Erst nach einem Druck auf den Spender mit Desinfektionsmittel geht es hinein in den Laden.

Die Sylter Geschäftsleute haben ihre Lektion schnell gelernt. Kein Wunder – jeder, der seinen Laden dieser Tage wieder öffnen will, muss die Hygieneregeln befolgen, die die Kieler Landesregierung erlassen hat. Neben einem Mindestabstand von 1,5 Metern und einer Höchstzahl von Kunden, die sich gleichzeitig im Laden bewegen, gehören dazu eben auch Hygienemaßnahmen, wie das Robert-Koch-Institut in Berlin sie vorgibt. Und wie haben die Kunden die neuen Regeln verinnerlicht? „Sie sind nicht der Einzige, den wir sanft auf die neuen Bestimmungen hinweisen müssen“, beruhigt die Mitarbeiterin in der Westerländer Parfümerie den Reporter. Immerhin.

Im Café Wien in der Strandstraße bewegen sich die Kuchenkäufer entlang des neuen Leitsystems auf die Theke zu. Theoretisch jedenfalls, denn an diesem Dienstagmittag ist der Andrang – wie in der gesamten Innenstadt – überschaubar. Der mit Kordeln und Klebeband markierte Parcours ist ebenfalls ein neues Feature aus dem Ländererlass. Trotz voller Schokoladen-Regale, verlockender Keks- und Pralinenschachteln auf den Theken: Hier wirkt offenbar die zum Abstand mahnende Kulisse. „Die Kunden bleiben vor den Regalen stehen und greifen sich nur das heraus, was sie wirklich kaufen wollen“, sagt Emily Mende hinter der Kuchentheke .

„Darf ich die Mütze anprobieren?“, fragt die Frau. „Gerne“, sagt Roy Komorr. Ihm selbst ist aufgefallen: Er achtet sehr darauf, wie Kunden sich durch seine Boutique bewegen. Ganz automatisch. Und wenn jemand mal Hilfe beim Anprobieren braucht? „Dann ziehe ich die Einmalhandschuhe an“, sagt er. Solche hat auch Thomas Schmidt in seinem Schuhgeschäft in der Neuen Straße. Dennoch: Die Schuhe weiten, beim Hineinschlüpfen helfen, die Größe fühlen – „ich muss die Kunden momentan ein Stück weit alleine lassen“, sagt er.

„Ich versuche, die Kunden nicht zu belehren“, sagt Wolfgang Jörgensen. Doch Abstand wahren und nichts anfassen – in der Drachenhöhle mit all dem bunten Spielzeug fällt das nicht leicht. Gerade Jörgensens Kernkundschaft: den Kindern. „Wir sind ein Erlebnisladen – das war immer unsere Stärke.“