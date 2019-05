Konzert bei Kerzenschein auf Sylt : Birgit Wildemann spielt an der Lister Bensmann-Orgel

„Musik – nah am Wasser gebaut“, nennt die Konzertorganistin ihr Programm am Dienstag, 4. Juni.

28. Mai 2019, 08:22 Uhr

Am Dienstag, 4. Juni, wird Birgit Wildemann, Organistin im Friesendom in Nieblum auf Föhr, ein Konzert an der Bensmann-Orgel in der Lister Kirche St. Jürgen spielen. Zu hören sein wird ein sehr abwechslungsreiches Programm, in dem sie die Zuhörer auf eine Reise mitnimmt. Beginn ist um 20.15 Uhr.

„Musik – nah ´am Wasser gebaut“, so nennt die Konzertorganistin ihr Programm mit Orgelmeistern des Barock aus Venedig und Amsterdam, der Romantik aus Paris und mit Musik des 20. Jahrhunderts aus New York.

Festliche und elegante Kompositionen

Dabei erklingen festliche und elegante Kompositionen von Antonio Vivaldi, Andrea und Giovanni Gabrieli, das berühmte Oboenkonzert von Alessandro Marcello und das ebenso bekannte Adagio von Albinoni. Der Organist der Oude Kerk aus der Hafenstadt Amsterdam, Jan Pieterszoon Sweelinck, hat nie seine Stadt verlassen, war aber Vorbild für viel Komponisten seiner Zeit. Die französische Hautstadt Paris zog alle Musiker an, die dann für die gotische Kathedralen komponierten. Die letzte Station der Reise ist New York mit Musik von Dvorák und Bernstein.

Birgit Wildeman, 1964 in Münster geboren, erhielt ihren ersten Orgelunterricht bei Winfried Berger und studierte anschließend an der Musikhochschule Köln bei Peter Neumann. Nach Künstlerischer Reifeprüfung „Mit Auszeichnung“ und Konzertexamen studierte sie 1988-1990 am Sweelinck-Conservatorium in Amsterdam als Meisterschülerin bei Ewald Kooiman mit einem Stipendium des DAAD. 1987-1996 unterrichtete sie als Dozentin das Fach Orgel an der WWU in Münster. Seit 1995 lebt sie auf der nordfriesischen Insel Föhr und arbeitet dort als Konzertorganistin an der romanischen Kirche St. Johannis in Nieblum. Seit vielen Jahren konzertiert sie an der Bensmann-Orgel in List, deren Klarheit und Sensibilität sie sehr schätzt.