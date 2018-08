Ausstellung auf Sylt : Bilder in der Galerie am Meer

Ab dem 1. September stellt Ute Laum ihre expressiven Acrylbilder in der Galerie am Meer aus.

31. August 2018, 15:56 Uhr

In der Zeit von Sonnabend, 1. September, bis 15. September stellt Ute Laum ihre expressiven Acrylbilder in der Galerie am Meer an der Westerländer Promenade aus, die sie selbst als „Gradwanderung zwischen Konkretem und Abstraktem“ beschreibt. Ute Laum lebt und arbeitet an der Mecklenburgischen Ostseeküste. Das Thema Wasser zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten des vergangenen Jahres. Geheimnisvolle, farbige Wasserwelten, angelegt mit breiten Pinselstrichen, laden die Besucher ein, das vielfältige Leben im Verborgenen zu entdecken. Die Galerie am Meer hat täglich geöffnet. Die Künstlerin wird persönlich anwesend sein.