Biiken brennen qualmend aber ohne Alarm

Insel Sylt | Trotz starker Sturmböen und Dauerregen brannten die Biiken auf Sylt ohne besondere Zwischenfälle. Zwar hatten die Feuer vielerorts massiv gequalmt – wie auf dem Foto an der Tinnumburg –, aber ohne Einsatz-Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren auf der Insel. „Die Wehrführer der einzelnen Gemeinden hatten am Freitag natürlich ein besonderes Augenmerk auf den Funkenflug“, sagte Gemeindewehrführer Wolfgang Kloth am Sonntag. Die Helfer vor Ort seien demnach Windstärken wie am Biiketag gewohnt. Kurz vor dem 21. Februar war unächst unklar gewesen, ob die traditionellen Biikefeuer wegen das stürmischen Wetters abgesagt werden. Experten hatten gemeinsam beraten und entschieden, dass durch starke Böen angefachte, fliegende Funken, die Sicherheit von Häusern und Menschen bei den Veranstaltungen nicht gefährden.