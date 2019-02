Biikekonzert mit Jazz-Saxophonist Leon Sladky

von sr

18. Februar 2019, 18:21 Uhr

Der Lübecker Jazz-Saxophonist Leon Sladky ist am kommenden Donnerstag, 21. Februar, in der Westerländer Stadtkirche St. Nicolai zu Gast. Zusammen mit dem hiesigen Organisten Christian Bechmann wird Leon Sladky ein abwechslungsreiches Programm aus klassischen Werken, Swing- und Jazz-Standards sowie eigenen Improvisationen zum Besten geben. Das Konzert beginnt um 17 Uhr (Einlass ist um 16.30 Uhr) und dauert etwa eine Stunde, so dass die anschließende Teilnahme am Fackelzug zur Westerländer Biike um 18.15 Uhr möglich ist. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.