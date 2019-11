Wenningstedt | Das Thema des nächsten Wenningstedter Bibelkreises mit Pastor Hartung am Dienstag, 19. November, um 19.30 Uhr lautet: „Macht Reichtum glücklich?“ Im Gesprächskreis liest der Pastor im Pastorat am Dorfteich mit Bibelinteressierten in der Heiligen Schrift. Die Texte werden gemeinsam für die heutige Zeit ausgelegt.