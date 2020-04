Vita : Bettina Borisch

Avatar_shz von Anja Werner

16. April 2020, 11:20 Uhr

Bettina Borisch hat in Kiel und Lausanne Medizin und Neuere Geschichte studiert. Ausbildung zur Fachärztin für Pathologie in Kiel, Würzburg und Bern. Professorin zunächst für Pathologie (Diagnostik und Analyse von Krankheiten). Ab 2005 Professorin für globale Gesundheit am gleichnamigen Institut der Universität Genf. Außerdem ist sie Executive Direktorin des Dachverbandes aller Assoziationen für öffentliche Gesundheit (World Federation of Public Health Associations, www.wfpha.org). Sie ist Initiatorin der „Seilschaft der Solidarität“ – später „spirit of solidarity“ – 100 brustkrebsbetroffene Frauen aus allen Ländern Europas ersteigen gemeinsam einen über 4000 Meter hohen Berg bei Zermatt.

(youtu.be/MwpOS_fsx3g)