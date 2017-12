Sylt : Betreiber des Schullandheims Puan Klent ist insolvent

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Dez.2017 | 12:58 Uhr

Rantum | Noch vor Kurzem sah es so aus, als könne das Hamburger Jugenderholungsheim auf Sylt gerettet werden. Der Bund hatte einen Zuschuss von 15 Millionen Euro für die Grundsanierung der Anlage gewährt. 2018 sollte eigentlich mit dem Bauen begonnen werden. Nun wird wohl erst mal nichts daraus.

Die fast hundertjährige Stiftung Puan Klent, die das bei Hamburger Kindern seit Generationen beliebte Schullandheim betreibt, hat Insolvenz angemeldet. Das hat Vorstandsmitglied Jörg Simsky am Mittwoch bestätigt. Als Grund nannte er unter anderem gestiegene Personalkosten.

Hamburger Sozialbehörde lehnt weitere Hilfen ab

Um das Geschäft weiter finanzieren zu können, habe sich die „Stiftung Puan Klent“ unter anderem an die Sozialbehörde der Stadt Hamburg gewandt. Die Behörde verwehrte jedoch weitere Gelder, da sie aus Rechtsgründen nur dann fördern darf, wenn ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept vorliege. Da dies nicht der Fall gewesen sei, hätten die Gelder abgelehnt werden müssen, bestätigte der Sprecher der Behörde, Marcel Schweitzer am Mittwoch. Insgesamt habe die Behörde seit 1993 rund 1,4 Millionen Euro an die Stiftung gezahlt.

„Auch das großzügige Spendenangebot eines Elmshorner Mäzens konnte keine Wendung mehr herbeiführen, da die Sozialbehörde, auch nicht mit einem wesentlich kleineren Betrag als in Aussicht gestellt, nicht mehr mitziehen wollte“, sagte Simsky.

Ob der Betrieb nach der Weihnachtspause weitergehen kann, ist noch unklar. Nach Angaben der Stiftung liege die Zukunft jetzt in den Händen eines Insolvenzverwalters, der am Mittwoch eingesetzt werden soll.