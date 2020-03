Besuch aus Simbabwe

Projektkoordinator Washington Chirume spricht am Weltgebetstag in Keitum

Avatar_shz von sr

05. März 2020, 17:50 Uhr

Keitum | Am heutigen Freitag ist Weltgebetstag – und rechtzeitig zu den Veranstaltungen der Kirchengemeinde St. Severin ist Washington Chirume aus Simbabwe auf der Insel eingetroffen. Chirume ist ehrenamtlicher Koordinator eines Schulprojekts im nördlichen Simbabwe, zu dessen Initiatoren die Sylterin Magdalene Nickel gehört. Simbabwe steht im Mittelpunkt des diesjährigen Weltgebetstages.

Mehr als drei Monate dauerte es, bis nach zwei Absagen endlich doch ein Visum von der deutschen Botschaft in Harare ausgestellt wurde. Staatssekretär Ingbert Liebing und Bischof Gothard Magaard und viele andere hätten sich für seinen Besuch eingesetzt, berichtete Pastorin Susanne Zingel.

Washington Chirume wird den Weltgebetstagsgottesdienst heute um 19 Uhr in St. Severin mitgestalten. Am Sonntag um 10 Uhr wirkt er im Gottesdienst mit und am Dienstag um 19 Uhr wird er im Keitumer Pastorat einen Vortrag über seine Arbeit in Simbabwe halten. Der Besuch von Washington Chirume wird sieben Wochen dauern. Er wird auch eine Partnerschule in Bad Lippspringe besuchen, einen Vortrag an der Universität für Global Project and Change Management im niederländischen Zwolle halten und Berlin besuchen.