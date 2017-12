Weihnachten auf Sylt : Besondere Öffnungszeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: Keystone 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 23.Dez.2017 | 05:27 Uhr

Wer vor dem Fest auf den letzten Drücker noch Geschenke oder Lebensmittel kaufen möchte, hat es gut auf Sylt. Denn wegen der so genannten Bäderregelung sind hier bis 8. Januar 2018 an Sonn- und Feiertagen Öffnungszeiten von 11 Uhr bis 17 Uhr erlaubt.

Weil Heiligabend dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, gilt es jedoch einige Besonderheiten zu beachten. Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte dürfen am 24. Dezember zumindest theoretisch ab 0 Uhr geöffnet sein, gleiches gilt für Verkaufsstellen von Back- und Konditorwaren sowie für den Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wann sie ihre Türen tatsächlich öffnen, können die Ladeninhaber jedoch selbst entscheiden. Alle anderen Geschäfte dürfen aber wie sonst an Sonntagen erst ab 11 Uhr öffnen. Dann heißt es sich sputen, denn es bleiben nur drei Stunden, weil der Endzeitpunkt für sämtliche Geschäfte am Heiligabend gesetzlich auf 14 Uhr festgelegt ist.

Wichtig: Die Erlaubnis, Geschäfte am 24. Dezember zu öffnen, ist eine „Kann-Bestimmung“. Größere Discounter haben schon frühzeitig mitgeteilt, „zum Wohle ihrer Mitarbeiter“ am Heiligabend ihre Türen geschlossen zu halten. Welche Supermärkte auf Sylt dennoch geöffnet haben, lesen Sie in unserer Übersicht. Am ersten Weihnachtstag allerdings müssen sämtliche Läden geschlossen bleiben, am zweiten Weihnachtstag gilt dann für alle wieder der erlaubte Zeitraum von 11 Uhr bis 17 Uhr, der aber nicht zwingend genutzt werden muss.

Sylter Supermärkte an Heiligabend

List Edeka-Petersen – geschlossen

Wenningstedt Feinkost Meyer – 8.30 bis14 Uhr, Edeka-Gehrke – geschlossen

Westerland Famila, Sky, Edeka-Biallas, Topkauf und Nah & Frisch Roger Laß– geschlossen,

Edeka-Rasmussen, Strandstraße 22 – von 8 bis 13 Uhr geöffnet,

Edeka-Gehrke, Andreas-Nielsen-Straße 3 – von 10 bis 14 Uhr geöffnet

Tinnum Aldi, Lidl und Netto – geschlossen

Keitum Edeka-Johannsen, Munkmarscher Chaussee 6A – von 7 bis 14 Uhr geöffnet

Morsum Edeka-Johannsen, Morsum Hüs, Bi Miiren 17 – von 7 bis 14 Uhr geöffnet

Rantum Markant-Markt – geschlossen

Hörnum Edeka-Dehn – geschlossen