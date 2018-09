Kampener Literatursommer : Bekenntnisse eines Spitzenpolitikers

Gregor Gysi (70) las im Kaamp-Hüs aus seiner Autobiographie.

von Ralf Henningsen

16. September 2018, 19:55 Uhr

Er gehört zu Deutschlands beliebtesten Politikern, doch von seinen Sylter Zuhörern haben vermutlich nur wenige seine Partei gewählt: Gregor Gysi (70), Ex-Vorsitzender von SED und PDS und Bundestagsabgeordneter der Linken, kam am Sonnabend zum Kampener Literatursommer auf die Insel. Leider mit Verspätung, so dass die Signierstunde am Nachmittag ausfallen musste. Dafür nahm Gysi sich am Abend viel Zeit, alle Autogrammwünsche zu erfüllen.

Bei seiner Lesung im ausverkauften Kaamp-Hüs hing das Publikum an seinen Lippen und lauschte aufmerksam jedem Satz des Berliner Anwalts und Vollblutpolitikers, der sich den Fragen von Sylter-Rundschau-Chefredakteur Michael Stitz stellte. Das Ende der DDR, die Vereinigung, die ostdeutsche Psyche, die jüngsten Ereignisse von Chemnitz – Gysi analysierte mit scharfem Verstand und pointierten Worten. Dabei erfuhren die Zuhörer ganz menschliche Details aus dem Berliner Politbetrieb, die Kohl und Konsorten in ein anderes Licht rückten. Und Gysi erzählte, warum er als gelernter Facharbeiter für Rinderzucht das Rüstzeug für die Politik mitbrachte: Er kann nicht nur melken, ausmisten und künstlich besamen, sondern auch mit Hornochsen umgehen.