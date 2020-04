Streit um Sylter Zweitwohnungsbesitzer : Behandlung zwischen Freund und Feind

Zweitwohnungsbesitzer dürfen auch nach den neuen Corona-Regelungen noch immer nicht nach Sylt – Wie finden sie das?

17. April 2020, 22:21 Uhr

Sylt | Allgemein werden Menschen, die eine Wohnung oder ein Häuschen auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel ihr Eigen nennen, beneidet. In den letzten Tagen und Wochen jedoch mussten sich Zweitwohnungsbesitzer vor allem in den sozialen Medien Beschimpfungen, Unterstellungen und Denunziationen gefallen lassen. Die vermeintliche Freizeit-Kleidung, der zu voll gefüllte Einkaufswagen, das Nicht-NF-Autokennzeichen - selbsternannte Insel-Sheriffs wollten zum scheinbaren Wohle aller Sylter die Insel „gesäubert“ wissen.

Diese mehr als unfreundliche Behandlung lässt die Frage aufkommen, wie die so Verfolgten damit umgehen. Schließlich lebt Sylt in normalen Zeiten nicht nur mit, sondern auch von Zweitwohnungsbesitzern. Viele von ihnen fühlen eine so enge Verbundenheit zur Insel, dass sie nicht nur alte Häuser aufwendig sanieren, sondern sich finanziell und sozial auf der Insel engagieren und damit zum gesellschaftlichen Leben beitragen.

Thomas Liebelt besitzt seit 1992 sein Domizil in den Rantumer Dünen. Mittlerweile verbringen er und seine Familie einen großen Teil des Jahres auf Sylt. Auch den Tag, an dem die Schließung der Insel bekannt gegeben wurde. „Für uns war sofort klar, dass wir abreisen“, erzählt der Flensburger, „allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass es solang dauert, bis wir zurückkommen dürfen.“

Mit der Anzahl der Wochen wuchs das Verlangen. Thomas Liebelt, leidenschaftlicher Hobbypilot, hat Sehnsucht nach Sylt. „Schon dreimal bin ich über die Insel geflogen, habe die leeren Strände gesehen und mir gewünscht, da zu sein“, gibt er wehmütig zu. In der Vor-Coronazeit hat er sich „auf der Insel stets willkommen, doch nicht eingemeindet“ gefühlt und wird ohne Gram nach Sylt zurückkehren.



Ablehnende Stimmung schwer zu ertragen





Eine ganz andere Gefühlslage beschäftigt den Hamburger Peter Lindemann. Der Ehemann eines Unternehmer, der sogar seinen ersten Wohnsitz in Keitum hat und sich dadurch auch an Umlagen wie Straßenausbaubeiträgen beteiligt, mag jetzt nicht mehr auf Sylt sein.

„In all den Jahren, in denen ich nach Sylt komme, durfte ich noch nie zum Kaffeetrinken auf dem Sofa eines Sylters Platz nehmen,“ erzählt er emotional bewegt. Diese Abweisung nahm er den Insulanern bislang jedoch nicht übel.

Doch als die Zweitwohnungsbesitzer Sylt verlassen sollten, ist auch Peter Lindemann umgehend abgereist. „Die ablehnende Stimmung war für mich nur schwer zu ertragen. Jetzt wollte ich einfach nicht mehr stören, denn ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich freut, mich zu sehen.“

Natürlich wird auch er auf die Insel zurückkommen. „Ich habe Verständnis für die besondere Inselsituation. Mein Eindruck ist allerdings, dass der Bogen an manchen Stellen einfach überspannt wurde.“

Ganz andere Gründe für seine – unabhängig von der Gesetzeslage – Syltabstinenz führt ein Zweitwohnungsbesitzer aus Wenningstedt an. Den Kieler, in dessen Regal nahezu jedes verfügbare Syltbuch steht, ängstigt die medizinische Situation auf der Insel. In den 30 Jahren, seitdem er Eigentum auf Sylt besitzt, mussten Familienangehörige zweimal als Notfall aufs Festland gebracht werden, weil eine Behandlung auf Sylt unmöglich war. „Da muss ich jetzt nicht gerade zu Zeiten von Corona auf Sylt sein.“ Trotzdem verfolgt er die Nachrichtenlage akribisch.

Diese Sorge teilt Thomas Liebelt nicht. „Ich wohne zwei Stunden von Sylt entfernt. Sollte ich erkranken, könnte ich mich also binnen kürzester Zeit in meinem Heimatort versorgen lassen und müsste niemanden auf Sylt zur Last fallen.“