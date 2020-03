Desinfektionsmittel größtenteils ausverkauft : Begehrte Ware in Coronazeiten auf Sylt

Supermärkte sind auf „Hamsterkäufe“ vorbereitet.

04. März 2020, 18:30 Uhr

Sylt | Das Regal ist beinahe leer, nur vereinzelt stehen Produkte unsortiert auf den Regalbrettern. Einzig die Preisschilder geben einen Hinweis darauf, was einmal dort zu finden war. Bilder wie dieses finden sich im Netz zur Zeit reihenweise: Die Menschen „hamstern“ seit dem Ausbruch des neuartigen Corona-Virus. Auf Ebay-Kleinanzeigen finden sich mittlerweile Angebote für Desinfektionsmittel, die zum Teil für viel Geld weiterverkauft werden. Denn in deutschen Supermärkten, Drogerien und Apotheken sind sie kaum noch zu erwerben.

Die Experten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfehlen, welche Lebensmittel-Vorräte man im Ernstfall zu Hause haben sollte. Allerdings gelten diese Tipps nicht speziell für einen Ausbruch des neuartigen Virus, sondern sind vielmehr bei allgemeinen Notlagen und Krisensituationen wie Naturkatastrophen anwendbar. „Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können“, heißt im Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen – darin wird erklärt, welche Menge an Lebensmitteln man pro Person einrechnen muss. Empfohlen werden 20 Liter Flüssigkeit, dreieinhalb Kilogramm haltbare Ware wie Getreideprodukte, Nudeln und Reis, vier Kilogramm Gemüse und Hülsenfrüchte, etwa zweieinhalb Kilogramm Obst und Nüsse sowie Milchprodukte und eineinhalb Kilogramm Fleisch, Fisch und Eier. Andere Produkte wie Zucker, Mehl und Fertigprodukte können und sollen nach eigenem Ermessen und Belieben gekauft werden.

"Hamstern" Sylter auch?

Doch wie ist es auf Sylt, wo es bisher keinen Infektionsfall gibt? „Es geht eigentlich“, sagt Ray Schönian, Filialleiter von Famila. Konserven und haltbare Waren wie Nudeln und Reis seien seit Ausbruch des Corona-Virus zwar vermehrt gekauft worden – davon, dass die Insulaner so extrem Hamstereinkäufe tätigen, wie es in anderen Teilen Deutschlands bereits der Fall ist, könne aber keine Rede sein. „Einzig in unserer Drogerieabteilung wurde das Desinfektionsmittel leergekauft.“ Neues ist bereits bestellt – einen Liefertermin gibt es bislang aber noch nicht. Dennoch bereitet sich Schönian vorsichtshalber auf den großen Ansturm vor – sicher ist sicher.

Auch in der benachbarten Rewe-Filiale ist das Desinfektionsmittel knapp. „Erst heute morgen kamen wieder Kunden, die einen Großteil des Bestandes aufgekauft haben“, verrät eine Mitarbeiterin. „Ansonsten haben wir hier weiterhin ein ganz normales Tagesgeschäft“, so der Filialleiter Maik Rahn. Das bestätigt auch Maik Heidemann von „Feinkost Meyer“. Was Alltagseinkäufe angeht, ist es auch in Wenningstedt ruhig – einzig Desinfektionsmittel wurde auch dort „gehamstert“.

„Alles was haltbar ist, wird vermehrt gekauft“, erklärt Jana Friedrichsen, Filialleiterin von Aldi. Die Filiale sei aber „gut bevorratet“ – denn „wenn hier doch etwas passiert, kann es nochmal ordentlich krachen.“

Desinfektionsmittel bietet der Discounter zwar nicht an, dafür wurden jedoch Hygieneartikel wie Einmalhandschuhe und Seife häufiger gekauft als in der Zeit vor dem Ausbruch des Virus.

Apotheken ebenfalls leergekauft

Die Insel-Apotheke weist mit einem Schild darauf hin, dass auch hier weder Mundschutz, noch Hände- oder Flächendesinfektionsmittel zum Verkauf stehen. Wann Nachschub an Ware kommt, ist laut einer Mitarbeiterin der Apotheke ungewiss. „Dies ist in Anbetracht der teilweise für Verbandswechsel bei ambulanten Wundversorgungen benötigten Desinfektionsmittel um so bedauerlicher, da hier eine hygienische Händedesinfektion nötig und sinnvoll ist“, sagt Dr. Dieter Telker, Leitender Arzt der Chirugie und Krankenhaushygieniker in der Asklepios Nordseeklinik. In den anderen Apotheken der Insel sieht es nicht besser aus – Desinfektionsmittel ist auf der Insel so gut wie ausverkauft.

„Natürlich ist gerade das gründliche Händewaschen mit Seife das Mittel der Wahl im normalen häuslichen Umfeld“, erklärt der Krankenhaushygieniker. „Abgesehen von der gesicherten Tröpfcheninfektion sind die Erkenntnisse über die Übertragungswege noch im Fluss und nicht gesichert, teilweise auch Spekulation.“ Das Berühren des Gesichts sollte daher ebenfalls vermieden werden.