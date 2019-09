Begegnungsstätte der Generationen

Rantumer Jugenderholungsheim Puan Klent wird bis 2024 komplett umgebaut

17. September 2019, 16:45 Uhr

Rantum | Als Jugendbegegnungs- und Ausbildungsstätte steht Puan Klent seit nunmehr sieben Jahren unter der Leitung von Martina Affeldt. Etwas versteckt in den Dünen in einem Naturschutzgebiet zwischen Hörnum und Rantum ist das Gasthaus gelegen. Erst Ende Januar 2018 konnte das Puan Klent einen Antrag auf Insolvenz zurückziehen (wir berichteten).

Dank einer Zuwendung der Hamburger Sozialbehörde von gut 200 000 Euro und privater Spenden in annähernd gleicher Höhe standen dem Hamburger Jugenderhohlungsheim auf Sylt die benötigten Mittel von 380 000 Euro zur Verfügung. Dies war die Grundlage zum Erhalt des aus der Insolvenz geretteten Sylter Dünendorfs. Das Gästeheim beherbergt Familien und Jugendliche und feiert im nächsten Jahr sein hundertjähriges Bestehen.

Nach dem Ersten Weltkrieg begründete der Verwaltungsausschuss des Hamburger Jugendverbandes das Jugendferienheim 1920 für die notleidende Hamburger Jugend. Damals standen auf dem Grundstück nicht viel mehr als ausgebaute Holzbarracken, in denen die Kinder unterkamen. „Die Kinderklassen reisten zur Erholung nach Sylt ins Puan Klent, um Sport zu machen, zu spielen und zu essen“, erinnert sich der Stiftungsvorsitzende Horst Bötcher. Im letzten Jahrhundert seien fast eine Million Menschen in dem Gästehaus zu Gast gewesen und so ist es nicht verwunderlich, erklärt Martina Affeldt, dass sie auf Messen und Tagungen mit den Worten angesprochen werde: „Puan Klent, da war ich auch schon mal!“

Am Freitag bekam das Haus in den Dünen von 15 Sylter Unternehmen Unterstützung in Form eines neuen Dienstfahrzeuges. Horst Bötcher dankte den Unternehmen für den Einsatz und die Unterstützung für das Projekt Dünendorf. Das Auto wird zum Transport von Lebensmitteln, Material und sonstigem genutzt werden, „da wir hier in den Dünen doch ein wenig ab vom Schuss sind“, sagte die Hausleiterin. Das Dünendorf hat zwar seine eigene Bushaltestelle, doch der Transport der notwendigen Besorgungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre ein Ding der Unmöglichkeit, erklärte Affeldt.

Der Pkw sei nun der zweite, der dem Haus gestiftet wurde, nachdem der erste nach fünf Jahren seinen Dienst erfüllt hatte. „Jetzt, wo Puan Klent vor einer Neuaufstellung steht, ist der Wagen ein willkommenes Geschenk, um das neuentstehende Konzept Dünendorf auf Sylt zu unterstützen“, betonte Horst Bötcher. Die Bildungsstätte zwischen den Dünen solle zeitgemäßer und individueller auf die Bedürfnisse einzelner Gruppen abgestimmt werden. Anlass für die Umgestaltung sei die kürzlich erfolgte Zusage des Bundesfamilienministeriums, die Umbaumaßnahmen zu subventionieren. Hierzu sei geplant, das Puan Klent vollkommen barrierefrei zu gestalten und Nasszellen in den Viererzimmern als Standard einzurichten, zählte Bötcher aus einer Vielzahl von geplanten Änderungen auf.

Dem Stiftungsvorsitzenden ist es wichtig, dass „im Puan Klent die Inklusion gelebt und mit dem neuen Konzept eine Willkommenskultur geschaffen wird, die als Leuchtfeuerprojekt den anderen rund 5000 Gästehäusern deutschlandweit als Vorbild dienen soll.“ Besonders am Herzen läge ihm die Sensibilisierung für das Wattenmeer und den Klimawandel, welches er mit Bildungsprogrammen für Klassen- und Jugendgruppen, aber auch in Seminaren und Workshops für erwachsene Teilnehmer anbieten möchte. Als große Hilfe sieht der Vorsitzende die ehrenamtliche Teilnahme von Notärzten, Rettungsschwimmern und Pädagogen, die ihre Urlaube für die ärztliche Versorgung, die Sicherheit am Meer und die Ausrichtung der Bildungsseminare im Puan Klent opfern.

Der erste Bauabschnitt im ehemaligen Marinelager Groß Vlie von 1920 soll laut Bötcher bis Ende 2020 abgeschlossen sein, wobei der komplette Umbau bis 2024 dauern wird.