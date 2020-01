Avatar_shz von Anja Werner

12. Januar 2020, 16:26 Uhr

Weterland | Von Montag bis 20. Februar ist in Westerland die Maybachstraße zwischen Friedrichstraße und St.-Nicolai-Straße für Sanierungsarbeiten am Versorgungsnetz halbseitig gesperrt. Der Bereich wird als Einbahnstraße Richtung Süden eingerichtet. Die Bushaltestelle an der Friedrichstraße wird zur Paulstraße verlegt.