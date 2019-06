Strassenbau auf Sylt : Baustelle Braderup: Es dauert länger

Landesbetrieb Straßenbau sieht Ursachen bei der Gemeinde Wenningstedt und dem Versorgungsunternehmen.

von Ralf Henningsen

26. Juni 2019, 17:49 Uhr

Wenningstedt | Der Straßenbau zwischen Wenningstedt und Braderup entwickelt sich zum handfesten Ärgernis: Ursprünglich sollte die Straße heute wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben werden – rechtzeitig vor den Sommerferien im Norden. Nun ist vom 2. August die Rede. Schuld seien die Gemeinde und das Versorgungsunternehmen, sagt der Landesbetrieb Straßenbau. Ein Vorwurf, den sowohl Bürgermeisterin Katrin Fifeik als auch VEN-Chef Björn Hansen nicht auf sich sitzen lassen wollen. „Der enge Zeitplan war kaum zu schaffen,“ sagt Hansen.

In unserer Redaktion häufen sich die Klagen von Anwohnern und Gästen über die gesperrte Inseltrasse. Von schleppender Ausführung auf der Baustelle, von schlechter Ausschilderung und von mangelnder Absicherung ist die Rede.

Der Durchgangsverkehr muss den weiten Umweg über Keitum in Kauf nehmen, Anwohner dürfen sich mit ihren Autos auf der Holperpiste zwischen hoher Gehwegkante und Rinnstein durchschlängeln, vorbei an Baken, Baggern und Baumaschinen. Eine Tortur, der sich auch Radfahrer besser nicht aussetzen sollten. Und das zur Hochsaison.

Dabei hatten sich die Sylter eigentlich gefreut, dass der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) sich endlich die marode Fahrbahn der Kreisstraßen 118 und 120 vornehmen würde. Erster Bauabschnitt ab 11. März 2019 war der Munkhoog, die Kreisstraße 118 zwischen Munkmarsch und Braderup.

Am 3. Mai meldeten die Straßenbauer, dass die neue Asphaltdeckschicht und die instandgesetzten Radwege wieder befahrbar sind. Anschließend begann der zweite Bauabschnitt für die Sanierung der Kreisstraße 120 zwischen dem Wenningstedter Kreisverkehr und dem M.-T.-Buchholz-Stich, also der Braderuper Straße und des Terp Wais in Braderup.

Auf der gut einen Kilometer langen Ost-West-Verbindung soll nicht nur der Asphalt erneuert werden: Die Gemeinde saniert derzeit den Gehweg und teilweise die Entwässerung an der Fahrbahn. Zudem nutzt die Ver- und Entsorgung Norddörfer (VEN) die Gelegenheit, ihre alten Zementasbestleitungen für die Trinkwasserversorgung auszutauschen. Die Rohre seien teilweise 60 Jahre alt und stammten noch aus der Anfangszeit der zentralen Wasserversorgung, erläuterte VEN-Geschäftsführer Björn Hansen. Wie bei vielen anderen Versorgungsunternehmen würden auch in den Norddörfern alte Betonleitungen durch neue Kunststoffrohre aus PE (Polyethylen) ersetzt, auch um Leitungsbrüchen vorzubeugen.

Die VEN-Arbeiten seien morgen erledigt, sagt Hansen – eine Woche später als geplant. Dass der Landesbetrieb Straßenbau deswegen aber den Termin für seine Asphaltierungsarbeiten um drei Wochen vom 18. bis 20. Juni auf den 10. bis 12. Juli verschiebt, könne er nicht nachvollziehen. Hansens Kritik Richtung Flensburg: „Wir sind beim Zeitplan praktisch gar nicht ins Boot geholt worden. Der Zeitplan war mehr als sportlich“, für kleine Verzögerungen beim komplexen Komplettaustausch der Wasserversorgung habe es keinen Puffer gegeben. Vor Ort dagegen hätten sich Gemeinde, VEN und das Straßenbauunternehmen Groth aus Pinneberg dagegen gut abgestimmt.

„Auch im Tiefbau herrscht Personalmangel“, gibt Björn Hansen zu bedenken. Wenn nur ein Baggerfahrer ausfällt, gerate der Ablaufplan sofort ins Wanken. Die Subunternehmen müssen mitspielen, das Wetter, auch dürfen kein Schmutz und keine Keime in die Wasserrohre geraten. Bei einem Bauprojekt von März bis Juni summierten sich Verzögerungen schnell. „Das Land projektiert und wir müssen hinterher rennen – so geht das nicht.“

„Die Verzögerung begründet sich durch die Arbeiten des Versorgungsunternehmens und die Erweiterung der Gehwegsanierung durch die Gemeinde“, erklärte der Landesbetrieb Straßenbau am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Das Dementi von Bürgermeisterin Katrin Fifeik fiel kurz aus: „Ich widerspreche der Darstellung, dass die Verzögerung des Abschlusses der Straßenbaumaßnahme an dem gemeindlichen Bürgersteig liegt.“

Auf jeden Fall stehen aber seit gestern die Termine für das Anrücken der Asphaltierungstruppe fest: Am 4. und 5. Juli sind die Fräsarbeiten geplant. Der „Einbau der Asphaltschichten“ startet am 8. Juli mit dem Aufbringen des Haftgrundes und soll am 10. Juli abgeschlossen sein.

Der Straßenverkehr wird in dieser Zeit voll gesperrt. Bis zum 2. August, verspricht der Landesbetrieb Straßenbau, soll die K120 dann wieder befahrbar sein.