100 Wohnungen für Sylter : Bauprojekt Hörnum-Nord geplatzt

Investor springt ab, weil der Hochwasserschutz Mietwohnungen unerschwinglich machen würde.

von Ralf Henningsen

23. November 2020, 18:36 Uhr

Hörnum | Schwerer Rückschlag für den Sylter Bau von Dauerwohnungen: Das Projekt „Hörnum-Nord“ ist geplatzt. Neben dem Fünf-Städte-Heim wollte die Elmshorner Firma Semmelhaack 100 Dauerwohnungen errichten. Nach jahrelanger Vorbereitung hat der Investor jetzt die Reißleine gezogen – die Auflagen für den Hochwasserschutz sprengten den finanziellen Rahmen.

„Herr Semmelhaack hat die unternehmerische Entscheidung getroffen, das Projekt zu beenden“, erklärte Semmelhaack-Projektentwickler Hartmut Thede gestern gegenüber unserer Zeitung. „Ursache waren Auflagen des Landesbetriebs für Küstenschutz.“ Thede rechnete mit Mehrkosten von zweieinhalb bis drei Millionen Euro, die für den Hochwasserschutz fällig geworden wären. „Damit ist der Bau von bezahlbarem Wohnraum nicht möglich.“

Bisher war geplant, dass der Fünf-Städte-Verein von seinem vier Hektar großen Areal im Hörnumer Norden etwa 8000 Quadratmeter für den Wohnungsbau abgibt. Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf wollte der Trägerverein sein Jugendferienhaus modernisieren. Weil die Gemeinde Hörnum den Kauf aber ablehnte, schloss der Trägerverein 2016 einen Kaufvertrag mit dem Wohnungsunternehmen Semmelhaack ab. Seit 40 Jahren baut und vermietet das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn Wohnungen und Sozialimmobilien, seit vier Jahren als Teil einer Familienstiftung.

Die Baupläne sahen die Errichtung von 100 Wohnungen vor, jede zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß. 40 Prozent davon sollten mit öffentlicher Förderung errichtet und zu Quadratmeterpreisen zwischen 6,10 und 7,30 (kalt) vermietet werden. Auch die frei finanzierten Wohnungen sollten mit 12,50 Euro Kaltmiete/qm „deutlich unter Inselniveau“ liegen. Das Investitionsvolumen für die 100 Wohnungen schätzte Hartmut Thede auf 18 Millionen Euro.

Im Januar war der Projektentwickler noch guter Dinge: „Wenn alles glatt läuft, könnten im ersten Quartal 2022 die ersten Mieter einziehen“, meinte Thede damals. Die Abteilung Landesplanung im Innenministerium hatte den „Sonderstandort“ 600 Meter nördlich vom Ortskern zuvor unter der Auflage genehmigt, dass dort die Nutzung als Dauerwohnraum für Insulaner langfristig sichergestellt ist. Gemeinsam mit der Investitionsbank, dem Innenministerium und der Inselverwaltung wurde ein Konstrukt entwickelt, bei dem die Firma Semmelhaack das Grundstück an die Gemeinde überträgt, die es wiederum nach dem Erbbaurecht für 99 Jahre an Semmelhaack verpachtet.

Doch nach der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans im Inselbauamt gab es im Frühsommer dieses Jahres überraschenden neuen Widerstand. Nach Angaben von Hartmut Thede äußerte der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) nun Bedenken hinsichtlich des Hochwasserschutzes – das Areal liegt im Hochwasserrisikogebiet.

Was das für das Bauprojekt Hörnum-Nord bedeutet, sei jetzt in einem Gutachten des Ingenieurbüros Mohn aus Husum deutlich geworden: Die Bauten müssten auf einer Höhe von 4,95 Meter errichtet werden und der Bauherr habe für eine Hochwasserschutzwand in den Dünen zu sorgen, weit entfernt vom eigentlichen Grundstück.

Die Warft, die seine Firma für das Bauprojekt aufschütten sollte, würde Mehrkosten von anderthalb Millionen Euro bedeuten, zumal für das geförderte Bauprojekt selbstverständlich auch der Grundsatz der Barrierefreiheit einzuhalten sei. Mit dem Bau einer Hochwasserschutzwand würde der Mehraufwand auf zweieinhalb bis drei Millionen Euro steigen.

Sein Unternehmen halte an der Maßgabe fest, 40 bis 50 Prozent der Wohnungen mit öffentlicher Förderung zu bauen und nur an Berechtigte abzugeben. „Hier sollte bezahlbarer Wohnraum für Sylter entstehen“, sagt Thede.

Den Projektentwickler ärgert vor allem, dass die Information über das Hochwasserrisikogebiet so spät erfolgt sei. Für den Vorentwurf des Bebauungsplanes im November 2018 hatte das LKN noch keine Bedenken angemeldet. „Es sah alles richtig gut aus“, sagt Thede. Jetzt bleibe sein Unternehmen auf Vorkosten in sechsstelliger Höhe sitzen.

Bürgermeister Rolf Speth hat noch am Freitag schriftlich beim LKN nachgefragt, ob es Alternativen zu den beiden im Mohn-Gutachten aufgezeigten Varianten gibt.

LKN-Fachbereichsleiter Mathias Fiege von der unteren Küstenschutzbehörde signalisiert Unterstützung: „Wir stehen weiterhin im Dialog mit der Gemeinde.“ Ein privater Bauherr könne keinen Antrag auf Zuschüsse für den Hochwasserschutz stellen, wohl aber die Gemeinde.