Baupläne am Ortseingang Keitum

Über den KLM-Wohnraumbau in Keitum verhandelt die Gemeinde derzeit mit dem Land / Johannes King will Terrasse überdachen

Avatar_shz von ago

03. Februar 2020, 17:41 Uhr

Keitum | Es tut sich was an Keitums Ortseingang: Gleich zweimal war der Andreas-Hübbe-Wai hinter dem Keitumer Kreisel Thema auf der jüngsten Sitzung des Keitumer Ortsbeirates. Über den dort geplanten Bau von Dauerwohnraum durch das Kommunale Liegenschaftsmanagement der Gemeinde Sylt (KLM) sei bisher nur nichtöffentlich beraten worden, berichtete Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver, „jetzt ist aber die Zeit gekommen, das Projekt den Einwohnern vorzustellen.“

Im August war die etwa 23 500 Quadratmeter große Wiese am Parkplatz West in das KLM-Realisierungsprogramm 500+ aufgenommen worden. Im Dezember dann hatte der Bau- und Planungsausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, der die „Schaffung der planungsrechlichen Voraussetzung für die Errichtung von dringend benötigtem Dauerwohnraum sowie die Festsetzung von Baugrenzen und Maß der baulichen Nutzung“ zum Ziel haben soll, so die Beschlussvorlage. Viel mehr konnte Bürgermeister Nikolas Häckel zu dem geplanten Projekt bis dato noch nicht berichten: „Wir stehen vor der Herausforderung, dass der Bereich zwar im Wohnraumentwicklungskonzept überprüft und als grundsätzlich geeignet befunden wurde, aber außerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Baubereiche liegt.“ Es gibt eine Sonderregelung der Landesplanung zur Schaffung von benötigtem Dauerwohnraum auch in diesen Bereichen, sie ist aber an die Bedingung geknüpft, dass in allen Gemeinden auf Sylt eine Regelung zur Sicherung von bestehendem und künftigem Dauerwohnraum beschlossen und umgesetzt wird. „Eine Thematik, die bei uns seit Jahren in der Diskussion steckt.“ Zudem gebe es in dem zu prüfenden Gebiet auch Flächen, die sich im Privatbesitz befinden. Sollten die derzeit laufenden Gespräche mit dem Land also von Erfolg gekrönt sein, so der Bürgermeister weiter, „müssen wir noch schauen, wie wir das Planungsrecht so gestalten, dass wir dem KLM den Bau von öffentlichem Wohnraum ermöglichen, ohne Baurecht zugunsten der privaten Grundstücksbesitzer zu entwickeln.“

Die neuen Dauerwohnungen, so sie denn kommen, würden in direkter Nachbarschaft zum Restaurant und Genuss-Shop „Johannes King“ entstehen, dessen Terrasse ebenfalls Thema in der Ortsbeiratssitzung war. Seit 2013 ist der Sternekoch mit seinem Restaurant am Keitumer Kreisel ansässig. Anfangs gepachtet, wechselte das Grundstück samt Gebäude drei Jahre später den Eigentümer. „Erst da erfuhren wir, dass der Grünstreifen, auf dem die Terrasse steht, nicht zu dem Grundbesitz gehörte, sondern ein Pachtgrundstück der Gemeinde war“, berichtete Johannes King, der die Diskussion aus den Zuschauerrängen verfolgte. Dass zudem die Nutzung als Terrasse bisher nicht genehmigt war, sondern nur eine Nutzung als Parkfläche, trat erst dann zutage, als King eine Bauanfrage bei der Gemeinde stellte: „Nicht, weil wir unser Geschäft in irgendeiner Weise vergrößern wollten – daran haben wir gar kein Interesse. Vielmehr wollen wir die aufgestellten Zelte auf der Terrasse gegen eine feste Überdachung tauschen, um das, was wir haben, lediglich besser zu machen.“ Das grundsätzliche Wohlwollen der Ausschussmitglieder, dem Gastronomen diesen Wunsch zu erfüllen und die Terrasse offiziell und dauerhaft zu genehmigen, stand bei der anschließenden Diskussion außer Frage. Schon bei der Diskussion um den Umbau des Restaurants „Fisch Fiete“ jedoch drohte in Keitum aus einem einfachen Eingeständnis ein Präzedenzfall zu werden, der auch anderen Betrieben unerwünschte Um- und Anbauten ermöglichen könnte. In diesem Fall konnte Nikolas Häckel die Bedenken der Ortsbeiratsmitglieder jedoch ausräumen: „Man kann den Bebauungsplan ganz konkret auf dieses Vorhaben als gastronomisch genutzte Terrasse anpassen“, so der Bürgermeister. Auf einen konkreten Unternehmer lasse sich der Plan zwar nicht festsetzen, „aber das lässt sich in diesem Fall vertraglich absichern.“ Dem konnte sich der Ortsbeirat einstimmig anschließen, unter der Voraussetzung, dass er bei der baulichen Ausgestaltung erneut einbezogen wird. sc