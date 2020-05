Sylter Kommunalpolitik : Bauausschuss vertagt Entscheidung über Christiansen-Wiese

B-Plan-Änderung für das Keitumer Grundstück stößt auf Bedenken.

von Ralf Henningsen

12. Mai 2020, 15:29 Uhr

Westerland | Der Bauausschuss der Gemeinde Sylt hat am Montag das Thema Christiansen-Wiese auf seine nächste Sitzung verschoben. Insbesondere die CDU warnte davor, etwas übers Knie zu brechen. Der Keitumer Ortsbeirat hatte sich in einer eilends anberaumten Sitzung am Freitag dafür ausgesprochen, für das Areal den Bau von Dauerwohnraum vorzuschreiben, um einer Erweiterung des „Severin’s Resorts“ zuvorzukommen.

Die Kommunalpolitik war aktiv geworden, weil der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech eine Hälfte des Geländes gekauft hatte – Gerüchten zufolge für eine Summe von acht Millionen Euro (wir berichteten gestern). Der gültige B-Plan erlaubt dort bislang nur eine Nutzung als Sportplatz. Mit einem neuen B-Plan könnte die Gemeinde dort den Bau von Dauerwohnungen vorschreiben und gleichzeitig ein Vorkaufsrecht bekommen.

Für die Bauausschusssitzung am Montag hatte die Verwaltung eine Stellungnahme vom Kreis angekündigt. Etwas Schriftliches hatten die Ausschussmitglieder am Abend nicht in der Hand, wohl aber eine Gesprächsnotiz über ein Telefonat zwischen der Insel- und der Kreisverwaltung.

„Die Christiansen-Wiese beschäftigt uns schon länger als zehn Jahre“, ergriff Holger Flessau (CDU) das Wort. „Auf einmal wird aufgrund eines Verkaufsangebotes von Herrn Christiansen an an einen Investor ein Riesendruck aufgebaut.“ Flessau verlangte für seine Entscheidung eine konkrete schriftliche Bewertung des Kreises, „da reicht mir ein Gespräch nicht.“ Flessau riet der Gemeinde zur Vorsicht. „Der Preis, der aufgerufen wird, ist ein Fantasiepreis, den wir nicht bezahlen können“ – der Bau von Dauerwohnraum sei auf dieser Grundlage nicht möglich.

Die Keitumer Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver (CDU) pflichtete ihm bei: Der Ortsbeirat habe sich für „Sylter Wohnen“ ausgesprochen und möchte dieses Ziel auch sichergestellt sehen. „Eine Gesprächsnotiz passt mir da nicht so ganz in der Wertigkeit.“ Bei ihrem Votum seien die Keitumer davon ausgegangen, „dass der Kreis das hinreichend geprüft hat.“

„Unter Zeitdruck stehen wir nicht“, erklärte der Bauausschuss-Vorsitzende Frank Zahel (CDU). Die Fristen für ein Vorkaufsrecht würden auch gewahrt, wenn der Bauausschuss erst auf seiner Juni-Sitzung darüber entscheidet, hatte die Verwaltung mitgeteilt. „Für uns ist es schwer abzuwägen – was ist rechtlich zu hundert Prozent sicher, wo gibt es vielleicht noch einen Kinken“, sagte Zahel.

Bernd Christensen (SWG) sah die Sache einfacher – der Ortsbeirat habe sein Votum abgegeben und der Bauausschuss könne nun auf dieser Grundlage entscheiden.

Rüdiger Mörsch (Zukunft) plädierte dafür, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen, und sprach von einem „heißen Kampf, der gegen Herrn Zech geführt“ worden sei. „Wenn Herr Zech das Gelände bekommen hätte, wäre dort eine sehr gepflegte Anlage entstanden – alles mit Reet gedeckt, so wie es den Ansprüchen in Keitum entspricht.“ Das wäre eine sichere Sache gewesen. Ob es den Keitumer Ansprüchen genügt, wenn die Gemeinde dort baut, „wage ich zu bezweifeln.“ Bei der „verzweifelten Suche“ nach Baugrundstücken werde die Gemeinde auch wieder über den ehemaligen Fliegerhorst diskutieren müssen. „Das wäre ein Gelände, mit dem die Wohnungsnot auf einen Schlag erledigt wäre.“

Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung auf Wunsch der CDU stimmten drei Bauausschussmitglieder von SWG und SPD dafür, sofort über den B-Plan zu entscheiden. Mit der Mehrheit von acht Stimmen wurde das Thema aber vertagt.