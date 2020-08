Streit zwischen List und Sylt : Bauausschuss sagt nein zum Dünenpark

Auch im zweiten Anlauf fällt das Lister Konversionsprojekt beim Bauausschuss der Nachbargemeinde durch.

von Ralf Henningsen

11. August 2020, 18:25 Uhr

Westerland | Zu groß, zu viel – die Kritik am Lister Bauprojekt Dünenpark will nicht verstummen. Am Montag stand das Thema wieder im Bauausschuss der Gemeinde Sylt auf der Tagesordnung. Vor allem die knapp 90 Ferienwohnungen stießen auf Kritik. Der Tagesordnungspunkt hatte offenbar auch viele Zuhörer angelockt – mit gut 30 Gästen war im Zuschauerbereich des Kongresszentrums kaum noch ein Platz frei.

„List verändert sich – und nicht zu seinen Gunsten“, erklärte Ursula Lunk-Lorek in der Bürgerfragestunde. 300 Dauerwohnungen und knapp 90 Ferienwohnungen sollen auf dem Marinegelände in List entstehen, außerdem der Lanserhof mit 70 Zimmern und die Dünenkrone mit 75 Ferienwohnungen. Silke von Bremen warnte vor einer deutlichen Zunahme des Pkw-Verkehrs in den Inselnorden, der im Verkehrsgutachten für den Dünenpark – erstellt nach ihren Erkenntnissen von einer Tochtergesellschaft des Investors – nicht hinlänglich bewertet worden sei. Gesa Michaelsen sah in den Lister Plänen eine „Schieflage“: 60 Prozent der Fläche seien für Ferienwohnungen vorgesehen, aber nur 40 Prozent für Dauerwohnraum.

Aber auch die große Mehrheit des Bauausschusses, der über eine Stellungnahme als Nachbargemeinde abzustimmen hatte, steht dem Dünenpark kritisch gegenüber. Bereits am 9. September letzten Jahres waren die Pläne im Bauausschuss einstimmig abgelehnt worden. Die Begründung damals: „Die Gemeinde Sylt ist stark von diesem viel zu massiven Projekt betroffen; sei es die verkehrliche Belastung, wie die Belastung für die sonstige insulare Infrastruktur.“



Nur eine Stimme für den Beschlussvorschlag





Am Montag lag dem Bauausschuss nun ein Beschlussvorschlag vor, der die Schaffung von 300 Dauerwohnungen befürwortet, die Entwicklung von 90 Ferienwohneinheiten aber kritisch bewertet. Vor allem die Konsequenzen für das Verkehrsaufkommen seien noch zu untersuchen.

„Dauerwohnungen liegen uns allen am Herzen“, stellte Bauausschuss-Vorsitzender Frank Zahel (CDU) klar. „Aber die Auswirkungen auf den Verkehr müssen dringendst überplant werden.“

Gerd Nielsen (SPD) hatte auch „Bauchschmerzen“ mit Blick auf die Dauerwohnungen, zumal auch das KLM der Gemeinde Sylt neue Dauerwohnungen in List plane. „Sind diese Wohnungen wirklich alle zu vermieten?“ Er finde es „einfach unmöglich, wie die Gemeinden miteinander arbeiten. Wir sollten daher klipp und klar sagen, dass wir das Projekt in dieser Form nicht wollen“, erklärte Nielsen. Es sei „dringend an der Zeit, dass wir gemeinsam miteinander sprechen.“



„Gemeinden sollten miteinander sprechen“





„Wir haben heute 30 Bauanträge für Ferienwohnungen in der Gemeinde Sylt beschlossen“, erklärte Markus Gieppner (Insulaner-Fraktion). „Da ist es ein bisschen komisch, es den Listern zu verbieten.“ Der Ort habe durch den Bundeswehrabzug 800 Bürger verloren, rund ein Drittel seiner Bevölkerung. „List ist extrem aktiv, vielleicht für manche ein bisschen zu aktiv“, meinte Gieppner. Der Lanserhof gefalle nicht allen Insulanern. „Aber ob der Verkehr wirklich so schlimm wird wie befürchtet, sei dahingestellt.“

John Bourne (CDU) bat um weitere Informationen über die Aufteilung der Dauerwohnungen in Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnungen, über die geplanten Sozialwohnungen und die juristische Absicherung der Dauerwohnungen vor der Umwandlung in Ferienwohnungen.

„Uns ist das Projekt im ganzen zu groß“, erklärte Bernd Christensen stellvertretend für die SWG-Fraktion. „Wir werden es ablehnen.“

Schließlich stimmte mit Markus Gieppner (Insulaner-Fraktion) nur ein Ausschussmitglied für die Beschlussvorlage der Verwaltung, sechs stimmten mit nein und vier enthielten sich.



Unterstützung für Kampener Baupläne





Einstimmig befürwortete der Bauausschuss dagegen Pläne der Nachbargemeinde Kampen, am südlichen Ortsrand ein Baugebiet für Dauerwohnungen auszuweisen. Dort sollen 30 bis 50 Wohnungen und Reihenhäuser entstehen.