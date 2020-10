Bauausschuss lehnt „Hotel Windrose“ ab

Die nach dem Neubau erhöhte Bettenanzahl war der Hauptgrund für die Ablehnung vor allem durch die SPD der Gemeinde Sylt

Westerland/ Wenningstedt | Neben dem dominierenden Thema des raumordnerischen Vertrages stand am vergangenen Montag auf der Tagesordnung des Bauausschusses der Gemeinde Sylt auch die Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahme zum „Hotel Windrose“ in Wenningstedt. Als Nachbar ist die Gemeinde Sylt ebenso wie die anderen Gemeinden aufgefordert, eine Stellungnahme zu dem Projekt abzugeben. Da formal die Belange der Gemeinde Sylt nicht betroffen sind, gibt sie keine weiteren Anregungen an Wenningstedt-Braderup, die dieses Projekt betreffen. Sie entscheidet sich lediglich für oder gegen die Inhalte der Stellungnahme. Diese gibt Wenningstedt-Braderup Aufschluss darüber, wie sich die Gemeinde Sylt zu dem Projekt stellt. Eine rechtliche Wirkung hat die Stellungnahme jedoch nicht.

Im Fall des „Hotel Windrose“, sollte der Bauausschuss sich zu der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes äußern. Diese Änderung ermöglicht den Abriss und Neubau des Hotels Windrose als 4-Sterne-Hotel. Bis jetzt besteht das Hotel Windrose aus einem zweigeschossigen Hotelbau und zwei Einzelgebäuden. Der vorhandene Gebäudebestand entspricht - laut der Stellungnahme - nicht mehr heutigen Standards, ist nicht barrierefrei und erzeugt hohe energetische Betriebskosten.

Deshalb soll das Hauptgebäude durch einen Neubau ersetzt werden, der den modernen Ansprüchen des Tourismus entspricht und eine grundsätzlich neue und barrierefreie Gebäudeorganisation schafft. Die vorhandenen Einzelgebäude sollen erhalten, aber im Innenausbau modernisiert werden. Gebaut werden soll dieses mit Bezug zur traditionellen Architektur des Bäderstils.

Die Zimmerzahl im Haupthaus soll von 82 auf maximal 128 Zimmer erhöht werden.

Der Bauausschuss lehnte diese Stellungnahme nach kurzer Diskussion ab. Zwar sprachen sich fünf Mitglieder dafür und fünf Mitglieder dagegen aus, doch hat eine Enthaltung dazu geführt, dass die Stellungnahme bei Stimmengleichheit als abgelehnt gilt. Vor allem die SPD sprach sich aufgrund der erhöhten Bettenzahl gegen die Stellungnahme aus.