Bauarbeiten an der Marschbahnstrecke

Sylt | Auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt wird seit gestern wieder kräftig gebaut. Bis Donnerstag, 9. April, finden zwischen Heide und Husum im Bereich der Eiderbrücke Gleisbauarbeiten statt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Aus diesem Grund kommt es auf verschiedenen Teilstrecken zu zahlreichen Fahrzeitänderungen. Unter anderem fahren die Züge in Westerland bis zu 30 Minuten früher ab, um in Hamburg-Altona trotz der Bauarbeiten mögliche Anschlusszüge pünktlich zu erreichen. Im Fernverkehr sind die IC-Verbindungen von Westerland nach Dresden, Westerland nach Karlsruhe sowie Karlsruhe nach Westerland in der Zeit vom 21. März bis 1. Mai zeitweise verspätet oder fallen ganz aus. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reisebeginn über die geänderten Fahrzeiten zu informieren, heißt es von der DB. Detaillierte Informationen zur Bahn-Anreise von und nach Sylt gibt es online auf der Bauinfos-Seiten der Deutschen Bahn und auf der Seite www.sylt.de/anreise.