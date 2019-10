Bahn Sylt : Bau-November ohne Extra-Parkplatz

Beteiligte sprechen sich gegen vorübergehenden Parkplatz während Bahn-Bauarbeiten im November aus .

Westerland/Hamburg | Die Idee, während der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland einen Parkplatz für Pendler auf Sylt einzurichten, ist vorerst vom Tisch. Zuletzt waren unter anderem sogenannte Behelfsparkplätze in Keitum, im Tinnumer Gewerbegebiet sowie in Morsum im Gespräch. Auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in Westerland sprachen sich die Anwesenden dafür aus, dass Parkplätze während der Zeit der Bauarbeiten und dem damit zusammenhängenden Sonderfahrplan (4.11. bis 8.12.2019) nicht sinnvoll sind.

„Die SU gehen nicht davon aus, dass ein temporärer Behelfsparkplatz in Gewerbegebiet Tinnum sinnvoll und bedarfsgerecht ist“, heißt es vom Verein Sylter Unternehmer (SU) in einem Bericht über die Park- und Shuttlemöglichkeiten wegen der Bahnbaumaßnahme.

Auf dem Festland sieht das anders aus: „Zunächst haben wir beim Sylt-Parkplatz in Klanxbüll 150 Stellplätze verbindlich reserviert und die Bezahlung mit dem Betreiber des Parkplatzes geklärt“, sagte Egbert Meyer-Lovis DB-Pressesprecher am Donnerstag. „Auf der Insel wird es keine Parkplätze geben“, bestätigt auch er.

Die Idee war aufgekommen, weil der Bahnverkehr vom 4. bis zum 6. November zwischen Keitum und Westerland zum Erliegen kommt, während an den Weichen gearbeitet wird (wir berichteten). Zwischen den beiden Orten wird dann mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch pendelnde Autos sowie dadurch auch mehr parkenden Fahrzeugen gerechnet. Auch wenn der Sylt Shuttle Plus (SSP) der Deutschen Bahn (DB) dann von und nach Westerland pendelt sowie Busse der SVG unterstützend unterwegs sind.

Hinzu kommt, dass der Autozug vier Wochen lang am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht fährt. Pendler, die jeden Morgen mit dem Auto anreisen, lassen ihren Wagen dann nach Feierabend möglicherweise auf der Insel stehen.

„Wir gehen davon aus, dass in der Zeit des Novembers die Dienstleistungen auf der Insel runtergefahren werden und insofern weniger Parkraum auch gebraucht wird“ , sagte Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel auf der Sitzung, als Begründung für den Verzicht auf einen Behelfsparkplatz.

Gemeinsam mit dem SU entwickle er derzeit Empfehlungen für die Sylter Betriebe und auf Sylt arbeitende Firmen. Unter den ersten Ideen, die im Sachstandsbericht stehen, sind unter anderem betriebliche Fahrgemeinschaften zu bilden, Stellplätze auf dem Betriebsgelände vorzuhalten sowie Sylter Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihre Betriebsfahrzeuge mit nach Hause zu nehmen. Zudem wird den Menschen empfohlen, die „dezentralen, kostenfreie Parkplätze in der Gemeinde Sylt“ zu benutzen. Vorschläge die Parkplätze im November kostenlos zu machen, war zuvor verworfen worden.

Grund der Streckensperrung ist eine Gleiserneuerung auf dem eingleisigen Streckenabschnitt zwischen Niebüll/Lehnshallig und Klanxbüll. Die Personenzüge werden an diesen Sperrtagen einen Schienenersatzverkehr zwischen Niebüll und Klanxbüll einrichten. Gleichzeitig zu dieser Baumaßnahme werden noch andere Bauarbeiten zwischen Niebüll und Westerland durchgeführt. Ein Sonderfahrplan - mit einem reduzierten Angebot an Abfahrten - gilt während der Bauarbeiten. Für die Sanierung der Marschbahn sind die kommenden vier Jahre vorgesehen. Bis 2022 werden laut Bahn 140 Millionen Euro für die Erneuerung der Gleisanlagen ausgegeben.

Infos zu den Bauarbeiten im November und Dezember sowie die entsprechenden Abfahrtzeiten finden Sie hier.