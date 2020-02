Sylter Kommunalpolitik : Bald Upcycling-Bauwerke in List?

Strandabfälle sollen nicht länger in den Müll: Lister Bürgermeister Ronald Benck will Plastikmüll upcyclen.

Avatar_shz von Sylt Connected

10. Februar 2020, 15:03 Uhr

List | Jeder Deutsche produziert im Jahr durchschnittlich rund 37 Kilogramm Plastikmüll – nur aus Verpackungen. Weltweit etwa 32 Millionen Tonnen davon gelangen jedes Jahr in die Umwelt. Eine Problematik, die auf Sylt nicht erst seit Fridays For Future bekannt ist, weiß auch Lists Tourismuschefin: „Wir waren in List vor gut drei Jahren die ersten, die Strandcontainer aufgestellt haben für angeschwemmten Strandabfall, den Passanten auf ihrem Spaziergang sammeln“, erinnert sich Maiken Neubauer. Auch die regelmäßigen Beach-Cleanups, veranstaltet von Surfclubs, Naturschutzverbänden und Sylter Gemeinden finden zunehmenden Anklang:

Allein in List haben wir jedes Jahr vier oder fünf Veranstaltungen zu diesem Thema. Maiken Neubauer

Bisher landeten die gesammelten Strandabfälle im Müll. Wenn es nach Bürgermeister Ronald Benck geht, soll List aber in Zukunft einen anderen Weg gehen und besonders beim Thema Plastikmüll das Upcycling für sich entdecken: Im Gegensatz zum Recycling als reine Wiederverwertung wird bei dieser Aufwertungsmethode Abfall in neuwertige Produkte umgewandelt, die einen höheren Wert als den ursprünglichen haben. Beispiele dafür gibt es zu Hauf: Vom selbstgebastelten Upcycling-Schmuck aus Strandfunden bis zum teuer aufgewerteten Designer-Möbel aus dem Sperrmüll. Allein auf Sylt gibt es bereits viele, die auf den Upcycling-Zug aufgesprungen sind: Die Firma Syltfisch beispielsweise bietet Strandtaschen aus altem Segeltuch, die Rantumerin Claudia Klostermann handgefertigte Alltagsgegenstände aus alten Surfmaterialien und in der Werkstatt 36 kann jeder sein eigenes Möbelstück unter fachmännischer Begleitung aufwerten. Benck jedoch hat Größeres im Sinn und wünscht sich für List eine Upcyclingmaschine für Plastikmüll: „Auf die Idee brachte mich ein ZDF-Bericht“, erzählte der Bürgermeister auf der jüngsten Sitzung der Lister Gemeindevertretung und zeigte den Anwesenden gleich noch einen Ausschnitt aus der Recycling-Dokumentation.

Recyclingmaschine für List?

Vorgestellt wurden darin auch Arthur Huang und sein Unternehmen Miniwiz mit Sitz in Taipei, Singapur, Peking und Mailand, das die innovative Recyclingmaschine „Trashpresso“ erfunden hat. Im Interview mit dem ZDF erklärte Huang:

Wir leben in einem Konsum- und Recyclingsystem, das den Müll durch die ganze Welt fährt. Arthur Huang

„Unser Ziel ist es, in jeder Gemeinde einen Trashpresso aufzustellen und so die Wiederverwertung dezentral zu organisieren.“ Die Recyclinganlage ist so klein, dass sie in einem geräumigen Keller Platz findet und schreddert, reinigt und trocknet den vorsortierten Plastikmüll in einem Arbeitsschritt, bevor er in einem Ofen unter Druck in jede beliebige Form gepresst werden kann. Das für den Arbeitsprozess benötigte Wasser befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf und wird gefiltert, wie auch die entstehende Abluft. Betrieben wird die Anlage laut Angaben auf der Herstellerseite vollständig autark durch Solarenergie. Vor rund zweieinhalb Jahren hatte schon einmal eine „Trashpresso“ ihren Weg nach Europa gefunden und schuf beim London Design Festival 2017 beeindruckende Ausstellungsstücke – für die Berliner Möbelschmiede Pentatonic.

Lister sind nicht abgeneigt

Bei den Listern kam die Idee grundsätzlich gut an – anstatt über Möbel oder Ausstellungsstücke wurde hier aber über einen etwas pragmatischeren Gebrauch nachgedacht: „Wir könnten unseren Plastikmüll verwenden, um Baumaterialien wie Dachziegel oder Wandelemente zu schaffen“, zog Manfred Koch (SSW) in Erwägung, „beispielsweise für ein Wartehäuschen an der Bushaltestelle als Pilotprojekt.“ Keine Zukunftsmusik: Für Nike hat die Firma Miniwiz bereits ganze Concept-Stores aus Recylingmaterialien gebaut. Bauwerke aus überdimensionalen Upcycling-Legosteinen in List sind aber bis auf weiteres noch Zukunftsmusik: Nachdem der Bürgermeister ein positives Stimmungsbild für seine Idee mit nach Hause nehmen durfte, will er nun im nächsten Schritt mit den Herstellern in Kontakt treten. „Die Kosten für eine Trashpresso belaufen sich meinen ersten Nachforschungen zufolge auf etwa 250 000 Euro“, berichtete Ronald Benck auf Nachfrage. „Aber vielleicht kann man mit den Herstellern ja eine für beide Seiten lohnende Vereinbarung finden.“