Sylter Kunstfreunde präsentieren ab morgen bis Ende Juli Ausstellung mit Werken von Karin Koch in der Stadtgalerie „Alte Post“

von sr

14. Juli 2019, 18:46 Uhr

Westerland | Unter dem Titel „Balance und Neubeginn“ zeigt die Künstlerin Karin Koch von Dienstag, 16. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, bei den Sylter Kunstfreunden in der Stadtgalerie „Alte Post“, Stephanstraße 4 einen Querschnitt ihres aktuellen künstlerischen Schaffens.

Starke Kontraste in Kombination mit fließenden weichen Farbverläufen sieht man in ihren Bildern in zahlreichen Schichten und Überlagerungen. Die Bewegungen der flüssigen Farbe erzeugen amorphe Formen und eine ganz besondere Bildsprache. Dynamische Linien und Farbfelder scheinen sich über die Begrenzungen der Leinwand hinauszubewegen und zeigen eine subtile ruhige Kraft.

„Grenzen sind nur eben so lange Hindernisse, bis man sie auflöst oder über sie hinauswächst. Das Vertrauen in die eigene Intuition zu haben ist essenziell“, erzählt Karin Koch über den experimentellen Schaffensprozess.

Die entstandenen Bildelemente werden immer wieder zusammengefasst oder fließen organisch zusammen, bis eine ausbalancierte Anordnung entstanden ist.

Schnelle Entscheidungen, Intuition und Erfahrung bringen im Entstehungsprozess nach und nach die Reduktion auf die wesentlichen Formen. Einige Bereiche der Werke lassen immer auch einen Teil der vorherigen Schichten durchscheinen.

„Jede Schicht ist wie ein Neubeginn. Das bedeutet, das was da ist, loszulassen, sich immer wieder auf das Unbekannte einzulassen und neue Kompositionen zu entwickeln“, sagt Karin Koch. „Ein Feingefühl für Farbigkeit, Ausgewogenheit und Balance entwickelt sich durch viel Erfahrung. Das Wesentliche zu erkennen und den Mut haben, alles Überflüssige wegzulassen ist wichtig – in der Malerei wie im Leben!“

Das Studium der Malerei und Grafik am Institut für Ausbildung in Bildender Kunst und Kunsttherapie in Bochum absolvierte Karin Koch mit Diplomabschluss und als Meisterschülerin von Prof. Dr. Qi Yang.

Die Vernissage findet morgen um 19 Uhr, die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 14 Uhr bis 18 Uhr sowie Sonnabend 10 Uhr bis 14 Uhr.