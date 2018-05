Marschbahn : Bahnstrecke Hamburg-Sylt: Züge fahren nur noch im Stundentakt

Machten bislang vor allem die Loks der Marschbahn Probleme, sind es nun die Gleise.

26. Mai 2018, 10:50 Uhr

Sylt | Wegen beschädigter Schienen kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt bis in die kommende Woche hinein zu erheblichen Behinderungen. Zwischen Bredstedt und Morsum seien die Züge an mehreren Stellen gezwungen, das Tempo auf maximal 20 Stundenkilometer zu drosseln, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. Bei Messungen sei festgestellt worden, dass einige Schienenteile ausgewechselt werden müssten. Etliche Bahnen seien deshalb verspätet oder fielen ganz aus. Die Zugausfälle am Wochenende aufgrund der Streckenstörung Bredstedt – Morsum finden Sie hier.

Auch beim Sylt Shuttle komme es zu längeren Fahrzeiten, geänderten Abfahrtzeiten und damit auch zu Wartezeiten bei der Verladung. Die Bahn arbeite an einem Fahrplan-Ersatzkonzept, räumte gleichzeitig aber ein, dass die Behinderungen „leider über das Wochenende hinaus bestehen“.

Buchholz verärgert

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) reagierte verärgert auf die neuen Probleme bei der Bahn. Sein Sprecher erinnerte daran, dass die Bahn schon seit Monaten nicht die vertraglich festgelegte Leistung liefere. Der Minister erwäge daher, „wenn es sich nicht bessern sollte, gegebenenfalls die Vertragsstrafe, die im Moment 350.000 Euro monatlich beträgt, auch zu erhöhen“.

Die Zugfahrt nach Sylt ist für viele Pendler seit Monaten ein Dauerärgernis. Immer wieder gibt es Verspätungen und auch Zugausfälle. Unter der Unzuverlässigkeit leiden täglich mehrere tausend Pendler und in den Ferienzeiten zusätzlich zahlreiche Nordsee-Urlauber.

Zuletzt hatte die Bahn angekündigt, die 15 Lokomotiven, die auf der Marschbahn fahren, einer aufwendigen Wartung samt Motorenaustausch durch den Hersteller zu unterziehen. Mit der sogenannten Rollkur der Dieselelektrischen Lokomotiven sollen künftig Ausfälle verhindert werden. Bis Ende 2018 sollen alle Marschbahn-Loks wieder auf der Schiene sein. Die rund 240 Kilometer lange Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland verbindet das Festland mit der Insel Sylt.

Pendler, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, können bis zum 10. Juni einen Antrag auf Entschädigung stellen.

Ein Autozug pro Richtung und Stunde

Wegen der Streckenschäden sei der Fahrplan so ausgedünnt, dass nur ein Autozug pro Stunde und Richtung fahren kann. Meike Quentin, Sprecherin des Autozugs Sylt, rät allen Fahrgästen „viel Geduld und zu Trinken“ mitzunehmen, oder von der Fahrt am Wochenende ganz abzusehen.

Der Sylt Shuttle übernimmt am Wochenende die Transportkapazitäten des blauen Autozugs. Für Fahrgäste des blauen Autozugs, die bereits eine Fahrkarte haben, ändert sich laut Quentin nichts, sie müssen keinen Aufpreis zahlen, der Check-In erfolgt wie gewohnt auf Spur 1 (Westerland/Sylt) sowie den Spuren 9 und 10 (Niebüll). In Westerland mussten Reisende am Samstagvormittag bis zu vier Stunden Wartezeit in Kauf nehmen.

Bislang sei jede Planung außer Kraft gesetzt. Die Fahrgästen, die noch am Wochenende an- oder abreisen, rät Meike Quentin, sich nicht auf einen bestimmten Zug einzustellen, sondern Zeit und Geduld mitzubringen.

Außerdem lohne sich ein Blick auf die Webcams an den Verladestationen in Niebüll und Westerland.