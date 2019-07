Bahn wehrt sich gegen Kritik

Dringende Gleisbauarbeiten zwischen Bredstedt und Stedesand bewusst auf Zeit nach Sommerferien gelegt

von sr

03. Juli 2019, 18:35 Uhr

Hamburg/Sylt | Zur Kritik von Sylter Touristikern und Wirtschaftsverbänden an Baumaßnahmen der Deutschen Bahn, durch die Ende August bis Ende September drei von vier Fernverkehrsverbindungen zwischen Hamburg-Altona und Westerland ausfallen, nimmt die DB-Pressestelle auf Anfrage der Sylter Rundschau wir folgt Stellung.

Wir haben in den zahlreichen Gesprächen auf der Insel bereits erläutert, dass in dem Zeitraum der Bauarbeiten nicht alle Zugleistungen gefahren werden können. So wurde genau ermittelt, wie viele Züge im Baufahrplan fahren können und welche Zugarten (Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr) auf den reduziert zur Verfügung stehenden Trassen durchkommen. Es wurde klar auch der Fokus auf die Berufspendler gelegt. Für die Baustelle im August wird es eben dieses eine Fernverkehrsverbindung-Zugpaar sein. Die anderen Trassen werden für Nahverkehrsleistungen und, in geringem Umfang, für den Güterverkehr zur Versorgung der Insel benötigt. Wir haben die Arbeiten bewusst nach den Sommerferien gelegt – vom 28. August bis zum 2. Oktober. Erneuert werden rund 5400 Metern Gleise zwischen Bredstedt und Stedesand. Es fahren der IC 2310 (an Westerland 16.34 Uhr) und der IC 2311 (9.26 Uhr ab Westerland).

In dem zitierten Termin haben wir gerade auch zusammen mit dem Fernverkehrsvorstand die Wichtigkeit des Fernverkehrs für die Insel Sylt verdeutlicht. Auch im Hinblick auf die zukünftigen Verbindungen. Es ging eben um die Strategie des Fernverkehrs – und nicht um die Baustelle. Das Zitat von Manuela Herbort ist total aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging hier um die langfristigen Verbindungen und die zukünftige Erneuerung der Fahrzeugflotte. Darüber hinaus investieren wir fünf Millionen Euro in die Neugestaltung des Terminals in Westerland und weitere fünf Millionen Euro in die Modernisierung der Fahrzeuge des Sylt Shuttle. Im Sommer vergangenen Jahres kündigte die Deutsche Bahn eine Investitionsoffensive zur Verbesserung der Qualität auf der Marschbahn an. Bis 2022 werden 140 Millionen Euro für die Erneuerung der Gleisanlagen ausgegeben. Darüber hinaus werden Bahnübergänge, Signaltechnik und Brücken mit rund 20 Millionen Euro modernisiert. Es werden rund 200 Kilometer Gleise und über 30 Weichen erneuert. Ziel ist es, die Grundsanierung bis 2022 abzuschließen, und damit den Investitionsstau nachhaltig zu reduzieren.