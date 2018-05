Sonderveröffentlichung der DB Regio : Bahn setzt auf mobile Instandhaltungsmitarbeiter

Im Interview erklärt Wagenmeister Boris Ellerbrock, was die Aufgabe der Fahrzeugtechniker ist.

von shz.de

31. Mai 2018, 16:34 Uhr

Mehr als 28 Jahre ist Boris Ellerbrock bei der Deutschen Bahn. Der gelernte Wagenmeister bildet seit 2012 Fahrzeugtechniker bei DB Regio Schleswig-Holstein aus. Gemeinsam machen sie derzeit auch die Marschbahn wieder flott. Was ist die Aufgabe der Fahrzeugtechniker?

Die meisten Verkehrsunternehmen setzen in der Instandhaltung allein auf Werkstattpersonal. Wir bilden dagegen zusätzlich Fahrzeugtechniker aus, die speziell für Reparaturen während des Betriebs eines Fahrzeugs da sind. Dadurch stehen diese Mitarbeiter auf Abruf bereit, wenn bei den Zügen Störungen unterwegs auftreten. Das kann beispielsweise eine ausgefallene Klimaanlage, ein defektes WC oder ein kaputtes Fenster sein. Nach eingegangener Schadensmeldung reisen sie zum betroffenen Zug und beheben das Problem während der Fahrt. Natürlich nur bei Störungen, die im laufenden Betrieb behoben werden können und keinen Werkstattaufenthalt erfordern.

Wo liegen die Vorteile bei der Arbeit während der Fahrt?

Ganz einfach, wir sparen uns so in vielen Fällen einen Werkstattbesuch und der Zug kann seine Fahrt ohne Unterbrechung fortsetzen. Wir vermeiden Zugausfälle, entlasten die Werkstätten und schonen gleichzeitig die Nerven der Fahrgäste. Gerade an heißen Tagen freuen sich alle, wenn die Klimaanlage bereits nach kurzer Zeit wieder funktioniert. Unsere Techniker tragen übrigens die gleiche Dienstkleidung wie das Fahrpersonal und sind so während ihres Einsatzes im Zug jederzeit gut zu erkennen.

Weshalb wurden die Kollegen speziell für diese Arbeit ausgebildet?

Die Marschbahnwagen haben eine in Deutschland einmalige Bauweise mit vielen technischen Besonderheiten. Dadurch ergab sich ein hoher Schulungsaufwand, da beispielsweise die Lage von Bauteilen von uns geläufigen Fahrzeugtypen abweicht. Wir sind froh, dass die Kollegen mit der Spezialschulung auf der Strecke seit Dezember 2016 unterstützen können und halten unsere mobilen Instandhaltungsmitarbeiter deshalb überwiegend auf Abruf für das Netz West bereit.