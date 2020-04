Bahn rät Sylt-Pendlern zum Masken tragen

Insel Sylt | Wenn die Friedrichstraße wieder ein bisschen lebendiger wird, werden auch die Pendlerzüge voller. Bund und Länder hatten sich vor rund zwei Tagen darauf geeinigt, die Regeln für die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften zu lockern (siehe auch Text oben). Wenn voraussichtlich am Montag einige Läden auf Sylt wieder ihre Türen öffnen, bedeutet das auch, dass Mitarbeiter vom Festland wieder in die Züge steigen, um zur Arbeit zu fahren. Während einige Pendler geschützt im Autozug auf die Insel kommen, nutzen andere den Personenzug.

Um die Ausbreitung des Covid-19-Virus weiter zu verlangsamen, empfiehlt die Deutsche Bahn (DB) Reisenden im öffentlichen Personennahverkehr sogenannte nicht-medizinische Alltagsmasken zu tragen. Das teilte die DB am Donnerstag mit. Sie schließt sich damit der „dringenden“ Empfehlung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder an. Auch den Mitarbeitern der DB im Regional- und Nahverkehr werde demnach empfohlen, entsprechende Masken zu tragen, teilte eine Bahnsprecherin mit. „Unsere Züge werden entsprechend regelmäßig und teilweise auch unterwegs in einem festgelegten Turnus gereinigt.“ Auch die sogenannten Kontaktflächen an und in den Zügen werden verstärkt geputzt, heißt es von der Sprecherin. Damit die Reisenden ausreichend Platz haben, werde das Fahrgastaufkommen täglich beobachtet, um dann zum Beispiel mehr Waggons einzusetzen, wenn sich die Zahl der Reisenden erhöht.

Der blaue Autozug von RDC hatte auf die aktuelle Krisensituation mit einem Versorgungsfahrplan reagiert, mit dem der Versorgungsverkehr für die Insel Sylt und gegebenenfalls die Kapazitäten für Krankentransporte sichergestellt werden sollen. Diesen Plan, der ursprünglich bis zum 19. April gelten sollte, habe RDC jetzt bis einschließlich 3. Mai verlängert, sagte Sprecherin Meike Quentin am Donnerstag. Er umfasst unter der Woche insgesamt zwölf Fahrten täglich und am Wochenende sechs Fahrten täglich. Ausnahme ist Freitag, 1. Mai. An diesem Tag gilt demnach der Sonntagsfahrplan.