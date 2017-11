Halle 28 auf Sylt : „Backpfeife für das Ehrenamt“

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

Streit um Halle 28: Der ehemalige Wehrmachtshangar sollte eigentlich für den Katastrophenschutz bereitstehen – das hatten die Einwohner der Gemeinde Sylt bei einem Bürgerentscheid im Juni 2016 mit großer Mehrheit festgelegt. Doch das Rote Kreuz darf die Halle bis heute nicht nutzen, es gilt immer noch die im Mai 2016 vom Kreis verhängte Sperre. DRK-Chef Karl-Heinz Kroll ist mehr als enttäuscht: „Das ist eine Backpfeife für das Ehrenamt.“

Nach dem Bürgerentscheid zum Erhalt der Hallen 25 und 28 auf dem ehemaligen Fliegerhorst hatte die Gemeinde Sylt 500 000 Euro für den Erhalt bereitgestellt, das Amt wollte 100 000 Euro beisteuern und das DRK 350 000 Euro in die weitere Instandsetzung investieren. Die Hallen wurden von der Gemeinde auf die Flughafengesellschaft übertragen, die mittlerweile auch die Halle 25 als Hangar nutzt. Vor allem die SWG, die SPD und die Grünen hatten vor dem Bürgerentscheid davor gewarnt, dass der von einem Gutachter genannte Betrag nicht reichen wird. Nun ist ein großer Teil weg, aber der zum 1. Januar 2017 geplante Mietvertrag mit dem DRK Sylt kam immer noch nicht zustande. Das Rote Kreuz will erst zahlen, wenn die Gemeinde ihre Aufgaben erledigt hat.

„Die Zusammenarbeit mit dem DRK ist ins Stocken geraten“, erklärte auch Flughafen-Chef Peter Douven in dieser Woche vor dem Hauptausschuss. Das Budget von 500 000 Euro für die Halle 28 sei weitgehend aufgebraucht. 360 000 Euro kostete die Hallensanierung inklusive Zaun (67 000 Euro) und der Wiederherstellung der Anbindung an den Flughafen (56 000 Euro). Die Vorkosten der Gemeinde für Konzepte und Honorare hätten 86 000 Euro betragen.

Die Kritik des DRK: Das Geld sei für Aufgaben investiert worden, die mit der Sanierung der Halle 28 nichts zu tun haben, wie den Zaun und die Gutachten. Insgesamt seien 208 000 Euro für sachfremde Aufgaben investiert worden. Nun sei das Dach zwar dicht, die Halle aber kalt und feucht. Medizinisches Gerät und Medikamente könnten hier unter diesen Voraussetzungen nicht gelagert werden. Die Einsatzbereitschaft des DRK für Großschadenslagen und Katastrophenfälle sei derzeit erheblich eingeschränkt. Ohne den Betrag von 208 000 Euro von der Gemeinde breche die Kalkulation des DRK zusammen. „Mehr als 350 000 Euro können wir uns nicht leisten“, sagt Kroll. „Wir hängen in der Luft – und die Politik ist offenbar nicht bereit, das Problem zu klären.“

Hinzu kommt, dass der 100 000-Euro-Zuschuss aus den Amtsgemeinden derzeit auch nicht bereitsteht – die Zahlung wurde mit einem Sperrvermerk versehen und darf nur für die Sanierung der Halle 28 eingesetzt werden. Ob das Geld fließt, entscheidet der Amtsausschuss in seiner nächsten Sitzung.

Bürgermeister Nikolas Häckel verteidigte im Hauptausschuss die Kosten für Gutachten und den Zaun – ohne sie gäbe es keine Katastrophenschutzhalle. „Es gibt Finanzierungsschwächen, die wir aufklären müssen.“ Allerdings habe er erfahren, dass in der Halle 28 neuer Schimmelbefall aufgetreten sei – das würde ihre Einsatzbereitschaft infrage stellen.

„Jetzt sind wir genau an dem Punkt, den wir nicht wollten“, zog Gerd Nielsen (SPD) ein Fazit. „500 000 Euro langen hinten und vorne nicht und jetzt kommt die Salamitaktik – immer noch ein Scheibchen obendrauf.“ Natürlich gehörten die Kosten für das Gutachten und den Zaun in die Kalkulation. „Das wird noch spannend werden in den nächsten Monaten.“