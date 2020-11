Azubi-Crew startet holprig, aber motiviert

Coronabedingt lassen sich einige geplante Projekte der Azubi-Crew Sylt aktuell nicht umsetzen / Crew arbeitet derzeit an Alternativen

Avatar_shz von ago

12. November 2020, 18:16 Uhr

Westerland/Sylt | Bruno Hoffmann, Elif Agirdogan, Anela Isak, Lois Wolters, Konstantin Dimter und Jarne Matthiesen sind in ihrem Leben schon ein Stück weiter als die jungen Menschen auf Sylt, um die sie sich zukünftig kümmern möchten. Die Sechs befinden sich in ihrem zweiten oder dritten Ausbildungsjahr und können sich noch gut daran erinnern, wie herausfordernd es sein kann, als Auszubildender ganz neu auf der Insel anzufangen. Deshalb sind sie dem Aufruf der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) gefolgt, eine Azubi-Crew zu bilden, die als Ansprechapartner für neue Azubis auf der Insel fungiert.

Heute treffen sie sich online. Sina Korf, Leiterin des Projektes Azubi-Crew Sylt, lässt jeden von ihnen in den digitalen Meetingraum eintreten. „Wir haben einen schweren Start“, sagt sie dann. Die Mitglieder der Azubi-Crew nicken zustimmend. Eigentlich hätte es für diejenigen Auszubildenden, die ihre Ausbildung in diesem Jahr auf der Insel begonnen haben, eine Kennenlern-Veranstaltung geben sollen. Doch Corona macht das unmöglich und stellt auch sonst das neue Projekt SMG vor einige Herausforderungen.

Über einen Aufruf der SMG, der an verschiedene Betriebe der Insel ging, wurde Elif Agirdogan auf das Projekt aufmerksam. Die 20-Jährige ist eine der zehn Auszubildenden bei der Sylter Bank und bereits im dritten Lehrjahr. Elif ist selbst für die Ausbildung nach Sylt gezogen – sie weiß also wie es ist, neu anzukommen. Zunächst habe sie Bedenken gehabt, aus Koblenz auf die kleine Insel zu ziehen, sagt sie. Gedanken, die sicher auch neue Azubis haben, wenn sie von außerhalb nach Sylt kommen.

„Es gibt für Azubis auf der Insel einfach nicht so viele Möglichkeiten“, findet die 28-jährige Anela, die ihre Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten auf Sylt macht. Allgemein wäre es hilfreich, jemanden zu haben, wenn man neu auf der Insel ist. Sie hätte sich ein solches Projekt auch für sich selbst gewünscht.

„Mir gefällt der Gedanke, dass auch branchenübergreifend Verbindungen entstehen“, erzählt Lois (20). Bisher würden einige Azubis gerne in ihrem Arbeitsumfeld bleiben. Um ebendiese branchenübergreifenden Kontakte zu ermöglichen, sind die Crew-Mitglieder aus verschiedenen Arbeitsfeldern ausgewählt worden. „Die Azubi-Crew soll so bunt wie möglich sein, um die Vielfalt der Azubis und der Insel zu repräsentieren“, sagt Korf.

Ein erstes Treffen hatte bereits im September stattgefunden. Unter Anleitung von Business-Coach Bärbel Knochenhauer konnten die Crew-Mitglieder sich kennen lernen und sich über Vorstellungen vom Projekt austauschen (wir berichteten).

Vorstellungen, die sich bislang leider nicht wie gewünscht umsetzen ließen. Entmutigen lässt sich davon jedoch niemand: Sina Korf sucht bereits fleißig nach Alternativen zu realen Treffen – nach etwas, das zusammenführt und Austausch ermöglicht. Die junge Frau, die es nach ihrem dualen Studium zurück auf ihre Heimatinsel zog, zeigt sich begeistert vom Engagement ihrer Crew-Mitglieder. „Die erste Gruppe hat natürlich eine riesige Aufgabe“, sagt sie. In den kommenden Jahren soll die jetzige Crew durch neue Mitglieder ersetzt werden. Doch damit steht die erste Gruppe vor der Aufgabe, Konzepte und Events so zu gestalten, dass sie in den Folgejahren übernommen werden können. Außerdem müsse das Projekt erst noch bekannter werden, auch ein Punkt, der die Arbeit der Crew erschwert.

„Wir haben erstmal eine private Facebook-Gruppe gegründet“, erzählt Anela. „Viele trauen sich, glaube ich, auch noch nicht, sich mit Fragen an uns zu wenden oder uns direkt anzusprechen“, fährt sie fort. Die Gruppe bietet jedoch die Möglichkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kontakte zu knüpfen. Doch auch das sei schwieriger als zunächst gedacht. „Die Vertrauensbasis muss erst aufgebaut werden“, schätzt Sina Korf. Daher hofft sie, dass sich das Social-Media-Angebot der Azubi-Crew Sylt weiter herumspricht. Ziel sei es immerhin alle Auszubildenden der Insel zu erreichen.

An Ideen mangelt es den jungen Leuten nicht: Ein Vorschlag sei beispielsweise ein Onlinespiel - eine Art Escaperoom, das man in verschiedenen Gruppen gegeneinander – und miteinander – spielen kann. „So haben die Azubis auch eine Aufgabe, die sie gemeinsam lösen müssen und können sich dabei kennenlernen“, erklärt Korf. „Wenn daraus Kontakte, Freundschaften und kleinere Gruppen entstehen ist es genau das, was wir erreichen wollen.“

„Es geht ja nicht um uns“, sagt Konstantin plötzlich. „Wir wollen der Anfang sein, aber im Vordergrund stehen die Azubis. Wir initiieren ja nur die Projekte und wollen, dass sich alle Azubis hier wohlfühlen.“ Auch er ist für seine Ausbildung auf die Insel gekommen und unterstützt das Projekt jetzt als Mentor. „Den Einstieg zu finden, war schwer“, erinnert er sich an damals. Er vergleicht das Kennenlernen mit Domino spielen - trifft man eine Person, nimmt die einen wiederum mit zu anderen Bekannten und so weiter. Ein Stein stößt den anderen an, der den Nächsten. „Und mittlerweile kenne ich fast die ganze Insel.“