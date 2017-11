Sylter Bahnprobleme : Autozüge raus aus Wohngebieten

vergrößern 1 von 2 Foto: Syltpicture 1 von 2

von Ralf Henningsen

erstellt am 28.Nov.2017 | 05:29 Uhr

Sylt, die Bahn und die Autos – das passt nicht richtig zusammen. Nun gibt es eine neue Initiative, um die Autozüge und das damit verbundene Verkehrsaufkommen aus der Stadt Westerland herauszubekommen. Die NEG und die Insel- und Halligkonferenz haben gemeinsam Ideen entwickelt, wie die Probleme abgestellt werden könnten (wir berichteten gestern). Verkehrsminister Bernd Buchholz versprach gestern im Kreistag seine Unterstützung für Teile der Initiative (Seite 12). Bekommt nun die Verlegung des Autoterminals eine neue Chance?

Die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft (NEG) mit Sitz in Niebüll betreibt die Gleisstrecken am Sylter Gewerbegebiet. In der Initiative geht es darum, die Marschbahn zwischen Niebüll und Klanxbüll zweigleisig auszubauen und zwischen Westerland und Niebüll auf elektrischen Betrieb umzustellen. Für die Planung beantragen NEG und die Insel- und Halligkonferenz eine Million Euro.

Mit dem Geld soll ein Planungsbüro vorbehaltlos alle Möglichkeiten prüfen, die den Bahnverkehr mit Sylt zukunftsfähiger machen könnten, erläutert Manfred Uekermann. Dazu gehört für den Tinnumer auch, nochmal alle Alternativen zur jetzigen Autoverladung zu prüfen. Ein Autoterminal im Morsumer Inselosten sei vermutlich nur schwer umzusetzen – dagegen spricht der Naturschutz. Vor Jahren sei aber schon einmal ein Standort auf dem ehemaligen Pionierlager zwischen Tinnum und Keitum in der Diskussion gewesen. Auch eine Verlegung des Terminals zum NEG-Güterbahnhof in das Gewerbegebiet sei denkbar. Für Uekermann steht an erster Stelle, dass die Wohngebiete in Westerland und Tinnum vor den Emissionen der Bahn geschützt werden müssen.

Dazu gehört seiner Ansicht nach nicht nur der Lärm beim Rangieren, sondern auch die Abgasbelastung. An der Elektrifizierung führt in seinen Augen kein Weg vorbei. Ein Ziel, für das nicht unbedingt Oberleitungen auf dem Hindenburgdamm installiert werden müssten. Denkbar wären auch emissionsfreie Züge mit Wasserstoffantrieb, die Diesel-Loks auf nichtelektrifizierten Strecken ersetzen können. Die Elektrolyse zur Gewinnung von Wasserstoff verschlingt viel Strom, doch der steht ja aus Windkraftanlagen an der Küste schon zur Verfügung. Die neuen Planer sollten „ohne Denkverbote“ an das Thema herangehen, verlangt der Vorsitzende der Insel- und Halligkonferenz.

Nicht zufrieden ist Uekermann auch mit der Situation beim Güterverkehr. Weil die Bahn nicht in der Lage sei, bundesweit einen zuverlässigen, nächtlichen Güterverkehr zu organisieren, verstopften Lkw die rechte Spur der Autobahnen. Die Konsequenzen reichten bis nach Sylt, wenn die Lastwagen über den Hindenburgdamm oder die Syltfähre auf die Nordseeinsel übersetzen. Stattdessen sollten die Güter direkt auf die Bahnwaggons – eine Alternative, die auf Sylt vor allem die großen Baumärkte nutzen. Die großen Lebensmitteldiscounter haben sich davon verabschiedet, obwohl sie teilweise sogar über einen Gleisanschluss verfügen. Stattdessen schicken sie ihre Lastwagen auf den Weg nach Sylt.