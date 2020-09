Autoverladung zum Pionierlager?

Schon 2004 forderte der ehemalige Rantumer Gemeindevertreter Boy Carstensen eine Verlegung des Verladeterminals

22. September 2020, 11:00 Uhr

WESTERLAND | Jedes Wochenende das gleiche Bild – sonnabends und sonntags staut sich der Verkehr an der Autoverladung. Coronabedingt nutzen offenbar mehr Syltgäste als sonst das eigene Auto zur Anfahrt. Wann immer sich der Abreiseverkehr aufstaut, entblößt die Inselmetropole ihre Achillesferse: An der Autoverladung gibt es kein Durchkommen mehr, die Blechkolonne blockiert zeitweise auch den vom Inselsüden kommenden Verkehr.

Verschärft hat sich die angespannte Lage noch dadurch, dass die lediglich einstöckigen Waggons des RDC-Autozugs Sylt weniger Kapazität gegenüber den Doppelstock-Waggons des Sylt-Shuttles der Deutschen Bahn aufweisen.

Was also tun? Die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft machte sich im Auftrag des Landesverkehrsministeriums bereits auf die Suche nach alternativen Standorten für die Autoverladung. Diese wurden zum Teil kontrovers diskutiert, wobei derzeit zwei am aussichtsreichsten erscheinen: Die Umgestaltung des derzeitigen Areals der Autoverladung oder aber eine Verlegung zum so genannten Pionierlager zwischen Tinnum und Keitum.

Ein klarer Verfechter der zweiten Option ist Boy Carstensen. Und das nicht erst seit heute. Bereits im März 2004 vermerkte das Protokoll einer Sitzung des damaligen Rantumer Gemeinderats: „Gemeindevertreter Boy Carstensen wiederholt seinen Vorschlag, die Autoverladung in das Pionierlager zu verlegen.“

Endlich einen entscheidenden Schritt zu unternehmen, dies sei längst überfällig, bekundet denn auch der vormalige Gemeindevertreter, unter dessen Regie in Rantum ein umfangreiches Verkehrsberuhigungs- und Verschönerungskonzept umgesetzt wurde.

„Der Stachel im Fleisch einer zukunftsweisenden Entwicklung des Westerländer Zentrums ist die Autoverladung.“ Und diese Situation werde sich mit den wachsenden Betten- und damit auch Autokapazitäten in Ortschaften wie List und Hörnum nur weiter verschärfen.

Wie die Autoverladung am Standort Pionierlager aussehen könnten, das hat Boy Carstensen für sich schon detailliert ausgearbeitet. Demnach würde sich das südlich der Kreisstraße 117 gelegene Areal westlich und südlich des Sportzentrums Sylt-Ost mit seinen Kernbereichen Wartebereich und Rückstaufläche erstrecken.

Ein zentrales Element bildet eine Untertunnelung der Bahngleise (das Ausweichgleis von Keitum würde entsprechend verlängert, ein weiteres Verladegleis verlegt), die eine Anbindung an die Bäderstraße ermöglicht und dabei auch einen zusätzlichen Rückstau aufnehmen könnte.

Ankommende Fahrzeuge würden über diese Verbindung zur Bäderstraße geleitet, sofern sie den Süden Westerlands, Rantum oder Hörnum ansteuern, alle anderen erreichen ihre Ziele über die Kreisstraße 117.

„Der Standort Pionierlager würde den – angesichts der nahen Bebauung an den Bahnschienen ohnehin nicht umsetzbaren – zweigleisigen Ausbau im Bereich Tinnum obsolet machen. Die Anlieger in Tinnum und Westerland wären zugleich von dem Lärm des Rangierverkehrs befreit“, betont Carstensen. Betroffen von dem Bau einer Autoverladung wären indes verschiedene Anlieger des Pionierlagers, „die entweder mit geeigneten Ersatzflächen oder angemessenen Entschädigungen bedacht werden sollten, damit sich die Planungen nicht verzögern.“

Das Pionierlager als neuer Standort der Autoverladung bringe für Westerland noch weitere Vorteile mit sich, könnten dadurch doch auch die Westerländer Großparkplätze neu geordnet werden – so schlägt Carstensen vor: „Die jetzige Autoverladung würde sich als zentraler Parkplatz für den Innenbereich Westerlands anbieten.“ Im Gegenzug könnte der Parkplatz „Old Pieten“ zum Beispiel mit Geschäften und darüber liegenden Wohnungen bebaut werden, während auf dem Andreas-Nielsen-Parkplatz etwa Stadthäuser in Reihenanordnung entstehen könnten, die von der Gemeinde auf Erbpachtbasis vergeben würden, wobei eine Rückfallklausel ohne Verfalldatum eine Fehlnutzung verhindern könnte. „Um den Gemeindehaushalt nicht zu belasten, müssten die Bauherren sämtliche Erschließungskosten im Voraus aufbringen, die dann mit den Erbpachtzahlungen verrechnet würden.“

„Somit würde auch der enge Wohnungsmarkt für Sylter von dem neuen Standort der Autoverladung deutlich profitieren“, betont der vormalige Rantumer Bauausschuss-Vorsitzende, der sein Konzept schon Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz zuleitete.

Das Ministerium konstatierte im Antwortschreiben: „Eine realistische Chance hat die Verlegung der Autoverladung unseres Erachtens nur, wenn sich alle Beteiligten vor Ort auf eine gemeinsame Lösung einigen.“

Für Boy Carstensen ist dies Wasser auf die Mühlen: „Über Jahre haben Kommunalpolitiker die Augen vor den stetig zunehmenden Verkehrsproblemen verschlossen. Für uns Sylter macht aber keiner die Hausaufgaben – wir müssen das Heft nun auch endlich mal in die Hand nehmen.“