Ab Juli auf Sylt : Autonomer Bus dreht Extrarunden durch Keitum

Simon Frost

09. Juni 2020, 10:44 Uhr

Keitum | Für die einen ist er ein Wunder der Technik, für die anderen schlicht ein Verkehrshindernis. In jedem Fall aber kehrt mit dem autonom fahrenden Bus im Juli ein begehrtes Fotomotiv nach Keitum zurück. Pünktlich zu Beginn der heißen Feriensaison soll nämlich das rund fünf Meter kurze Gefährt der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) wieder auf seinen Rundkurs durch das Kapitänsdorf gehen.

Seit Beginn des Shutdowns Mitte März hatte der Betrieb geruht. Mit der Rückkehr der Touristen auf die Insel und den gelockerten Corona-Regeln hat sich die Lage nun entscheidend verändert. „Wir sind guter Dinge, dass der NAF-Bus im Juli wieder fahren kann“, sagt Sven-Olaf Seddig. NAF-Bus, das steht für Nachfragegesteuerter autonom-fahrender Bus und Seddig begleitet das Forschungsprojekt auf Seiten der SVG.

Vorerst dürfte das fahrerlose Gefährt allerdings mit weniger Passagieren und ausgedünntem Takt zurückkehren. „Wir wollen erstmal mit dem Winterfahrplan unterwegs sein“, erläutert Seddig. Das heißt, der Bus rollt zwischen 11.15 und 15.15 Uhr halbstündlich auf seinem knapp drei Kilometer langen Kurs über Gurtstig, vorbei am Sylt Museum und über den Pröstwai zurück zum Ausgangspunkt am Parkplatz West. Zehn Fahrgäste könnten mitfahren, aber: „Mehr als fünf bis sechs Fahrgäste wollen wir derzeit nicht transportieren.“ Ein Mindestabstand sei im öffentlichen Personennahverkehr zwar nicht verpflichtend, wohl aber ein Mund-Nasen-Schutz.

Immerhin, ein Ticket müssen die Passagiere nicht lösen: Das ist bereits mit den 4,4 Millionen Euro für das dreijährige Forschungsprojekt zum autonomen Fahren im ländlichen Raum abgedeckt. Neben der SVG beteiligen sich neun weitere Partner aus Wirtschaft und Forschung unter der Leitung der Innovationsberatung Eura AG in Enge-Sande. Mit 2,4 Millionen Euro ist der Bund größter Geldgeber. Dabei verteilen sich die Mittel auf drei Testgebiete. Allein das Sylter Gefährt kostet mit rund 250 000 Euro etwa so viel wie ein herkömmlicher Linienbus.

Ursprünglich wäre Ende Juni dieses Jahres Schluss für den selbstfahrenden Bus in Keitum gewesen. Doch nach Startschwierigkeiten Anfang letzten Jahres und der coronabedingten Pause geht es nun weiter bis Ende des Jahres. Auch die anstehende Hochsaison sei ein Grund für die Verlängerung gewesen – kostenneutral, wie Christina Petersen von der Technologieberatung Eura betont.

Seit seinem Start im Frühjahr des vergangenen Jahres hat der Bus des französischen Herstellers Navya rund 6000 Kilometer zurückgelegt und dabei etwa 12 000 Menschen durch Keitum gefahren. Wie sind die bisherigen Erfahrungen? „Wir bekommen überwiegend positive Rückmeldungen von den Nutzern“, berichtet SVG-Mitarbeiter Seddig. Nicht ganz so glücklich sind die Autofahrer. „Viele sehen den Bus immer noch als ein Hindernis.“

Das hat wohl mit den Eigenheiten des Fahrzeugs zusammen: Seinen Weg findet er ohne menschliche, dafür aber mit Hilfe von GPS-Sendern, zusätzlich tastet er mit Laser, Kameras und Ultraschall seine Umgebung nach Hindernissen ab. Sicherheitshalber kommt der Bus an der schnellsten Stelle, kurz vor dem Ziel, auf überschaubare 18 Kilometer pro Stunde.

Dabei sind es oft die kleinen Dinge, die das Gefährt zum Halten bringen: ein Zweig, der in den Weg gewachsen ist oder ein Fußgänger, der ihm für ein hübsches Handyfoto näher als fünf Meter kommt. „Im Herbst hat der Bus das letzte Update bekommen“, sagt Seddig. „Seitdem bremst er an Kreuzungen und vor Hindernissen weniger abrupt.“ Wenn nichts mehr geht, übernimmt dann doch wieder ein Mensch das Steuer. Vier so genannte Operator hat die SVG ausgebildet – einer ist stets an Bord, um den autonomen Bus vom Computer zu übernehmen.

Zu den Projektzielen gehört auch eine Bedarfs- und Akzeptanzanalyse. Dafür hat die Universität Kiel Fahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer nach ihren Eindrücken und Gewohnheiten befragt. „Erste Ergebnisse werden wir in Kürze veröffentlichen“, verspricht Christina Petersen.