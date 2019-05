Einbruch auf Sylt : Automatenknacker in der alten Tonnenhalle

Die Täter öffneten Geldautomaten mit Hilfe eines Schneidbrenners.

von sr

29. April 2019, 16:35 Uhr

List | Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in der alten Tonnenhalle in List aufgebrochen. Nach Angaben der Sylter Kriminalpolizei drangen die Täter am frühen Montag Morgen gegen 2.30 Uhr in die Verkaufshalle am Lister Hafen ein, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen. Anschließend machten sie sich an einem in der Halle aufgestellten Geldautomaten zu schaffen und öffneten diesen mittels eines Schneidbrenners. Mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Automaten entkamen die Täter unerkannt.

Genauere Angaben, wie viel Geld bei dem Einbruch gestohlen wurde, veröffentlichte die Kripo nicht. Der Sachschaden am Geldautomaten wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Geldbeute dürfte, wie häufig bei Automatenaufbrüchen, deutlich geringer sein als der verursachte Schaden.

Die Kripo auf Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich List beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

