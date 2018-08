Sylter Gastronomie : Aus für Traditions-Restaurant

Am Freitag schließt das Westerländer „Kiek in“ nach 53 Jahren / Inhaber Peter Schmidt hat das Haus verkauft

von Julia Nieß

29. August 2018, 18:07 Uhr

Am morgigen Freitag wird Peter Schmidt nach dem Abendservice das letzte Mal den Schlüssel im Schloss der weißen Holztür umdrehen und sein Restaurant, das „Kiek in“ in Westerland, für seine Gäste für immer schließen. Nach 53 Jahren gehen an diesem Abend die letzten Schollen mit Speck über den Pass, das letzte Bier läuft durch den Hahn und der letzte Espresso durch die Maschine.

Es ist eine Entscheidung, die sich der Sylter, der das Restaurant in zweiter Generation von seinen Eltern übernommen hat, nicht leicht gemacht hat. Am Ende seien es persönliche Gründe gewesen. Gründe, die unter anderem aus einem Problem resultieren, das viele Gastronomen auf der Insel kennen: dem Fachkräftemangel. Die sogenannte Work-Life-Balance, also der Einklang zwischen Arbeits- und Privatleben, sei bei ihm nicht gegeben, sagt der Gastronom. Im August habe er einen Tag frei gehabt, ein normaler Arbeitstag habe elf bis zwölf Stunden. „Mit 32 kann man das vielleicht noch stemmen, aber nicht mit 51“, sagt er.

Mit mehr Mitarbeitern hätte er sich womöglich mehr zurücknehmen können, allerdings sei es in den vergangenen Jahren für ihn immer schwieriger geworden, Personal zu finden. Nicht nur als Inhaber, auch als IHK-Prüfungsvorsitzender für Köche kenne er die Zahlen: „Vor neun Jahren waren bei den Gesellenprüfungen im Bereich nordfriesische Inseln bis Südtondern noch 58 Köche. Bei der letzten Prüfung waren es gerade einmal elf. Das sagt doch schon alles“, berichtet er.

Es habe eine Weile gedauert, aber irgendwann entschied er, dass es so nicht weitergehen soll. Also suchte und fand er einen Käufer für das Haus und verkaufte.

Als er seine Entscheidung vor einigen Tagen bei Facebook veröffentlichte, gab es einen Sturm an Reaktionen. Gäste und ehemalige Mitarbeiter äußerten ihr Bedauern. „70 bis 80 Prozent unserer Gäste waren Stammkunden“, sagt Schmidt. Viele kämen schon viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in das Restaurant, das auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann: Im Mai 1966 eröffneten Peter Schmidts Eltern das „Restaurant und Bierlokal Kiek in“ in dem kleinen Reetdachhaus in der Johann-Möller-Straße, das einmal ein alter Bauernhof war. Die Idee, aus dem Häuschen einen gastronomischen Betrieb zu machen, kam vom Großvater, der direkt nebenan ein Farbengeschäft hatte. Peter Schmidts Vater stand hinter dem Tresen, seine Mutter war für die kalte Küche und die Annoncierung zuständig.

Das alte Haus hat für Peter Schmidt aufgrund der langen Familiengeschichte auch eine emotionale Bedeutung. Er ist in dem Haus geboren, seine zwei Geschwister und er wuchsen dort auf. Kurz vor seinem Schulabschluss mit 15 Jahren sollte sich Peter Schmidt entscheiden, was er einmal werden möchte – und sein Entschluss war klar. „Mein Vater hat im Landhaus Stricker angerufen und gesagt, dass ich Koch werden möchte. Und so begann ich meine Ausbildung.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss zog er sieben Jahre durch Deutschland, Italien und die Schweiz. „Ich war im Suvretta House in St. Moritz, im Steigenberger in Davos und bei Anna e Sebastiano in Hamburg“, erzählt er. Mit 26 – sein Vater war an Diabetes erkrankt – stand er vor der Entscheidung, den Familienbetrieb zu übernehmen und tat es. „Ich hatte Lust dazu und wollte eh immer zurück auf die Insel.“ Bis 2011 leitete er den Betrieb gemeinsam mit Christina Lohmann und kochte die vergangenen 24 Jahre für seine Gäste, die in dem gemütlichen Gastraum mit Delfter Fliesen an den Wänden regionale Küche mit mediterranen Akzenten genossen. Bis einschließlich morgen. Dann folgt noch das Unausweichliche: Mitte September ist Schlüsselübergabe. Einige Möbel und Erinnerungen wird er sich sichern. Für alles andere gibt es am 6. September einen großen Räumungsverkauf. „Alle Gläser, alle Kochtöpfe, einfach alles, was nicht niet- und nagelfest ist, muss raus.“

Wie es für ihn jetzt weitergeht, kann er noch nicht sagen. Ganz aus der Küche verabschieden will er sich allerdings nicht. „Ich bin unheimlich gerne in der Gastronomie tätig und habe auch noch Hummeln im Hintern.“ Was ihm für seine Zukunft wichtig wäre? Das beantwortet er lachend mit: „Vielleicht jedes zweite Wochenende frei haben.“