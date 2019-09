Aus den Alpen an die Nordsee

Die Tourismus-Experten Sven Louis und Stefanie Römhild bringen neuen Schwung in die alten Gemäuer des Fünf-Städte-Heims

12. September 2019, 11:20 Uhr

Hörnum | Strandkörbe vorm Haus, Sitzkissen auf dem Flur vor dem hellen Empfangstresen. Mitarbeiter, die mit den Gästen scherzen. Ein Hotel an der Nordsee? Nicht ganz – es ist das Fünf-Städte-Jugendheim, in dem das sich neu formierende Team in den mehr als 80 Jahre alten Mauern frische Ideen schmiedet.

Allen voran gehen dabei Sven Louis (52) und Stefanie Römhild (43). Der von Uetersen aus gelenkte Fünf-Städte-Verein hat das in der Touristik-Branche erfahrene Paar für sein legendäres Haus in Hörnum auf der Insel Sylt begeistern können. Mehr als zwei Jahrzehnte lang haben die beiden kreativen Köpfe im Winter Skihotels in Österreich und im Sommer Gästehäuser auf Korfu geleitet.

„Wir lieben das Meer, wollten uns beruflich verändern und ein festes Zuhause finden“, erzählt Sven Louis über die Gründe, Alpen und Mittelmeer gegen Dünen und Nordsee zu tauschen. Den geisterten Wassersportler schrecken auch die kühlen Temperaturen nicht. „Es war ein tolles Gefühl hier im Februar allein am Weststrand zu stehen und die tosende Brandung zu erleben.“

Klar, dass Sven Louis sobald es die Zeit zulässt, mit dem Kite surft oder als Stand-Up-Paddler sogar bis zum Festland unterwegs ist. Er sagt: „Diese Sportarten möchte ich gern als weiteres Angebot für unsere Freizeiten etablieren.“

Auch Lebenspartnerin „Steffi“ fühlt sich am und auf dem Wasser wohl. Sie bringt die pädagogischen Erfahrungen an ihrer neuen Arbeitsstätte ein, hat unter anderem mit schwer erziehbaren Kindern und auf Bauspielplätzen gearbeitet. Außerdem ist sie fit in der Küche, Hauswirtschaft und Buchhaltung. „Das ist das perfekte Paar, um die vielfältigen Aufgaben unseres Hauses zu er füllen“, schwärmt Dieter Schipler, Vorsitzender des im Kreis Pinneberg beheimateten Trägervereins.

Ideen haben Stefanie Römhild und Sven Louis ohne Ende. „Ich möchte sehr gern einen kleinen Hochseilgarten einrichten und im ehemaligen Heizungskeller eine Wand zum Klettern“, erzählt Sven Louis. Er könnte vieles davon mit den eigenen Händen bauen – noch fehlen dazu Zeit und weitere Finanzmittel. „Wir arbeiten daran, ein Teilgrundstück für Wohnungsbau auf Sylt zu verkaufen, um so verstärkt modernisieren zu können“, sagt Reinhold Bauerfeld von der Geschäftsleitung des Fünf-Städte-Heims.

Egal, was kommt. Die tolle Lage zwischen den Stränden und die Nähe zum Ort Hörnum, die spannende Geschichte des Hauses und die Gastfreundlichkeit des Mitarbeiter-Teams zählen schon heute zu den Stärken. Aber dabei will niemand stehen bleiben. Stefanie Römhild: „Unser Haus muss sich von anderen abheben, und das schaffen wir!“